北加州中國大專校聯會將辦兩岸政策講座、旅遊

北加州中國大專校聯會每年都舉辦大露營活動,連結校友。(取自校聯會臉書)

成立於1984年的北加州中國 大專校友會聯合會 (JAACUC),宗旨是「關懷校友、溫馨學子」,目前北加 州中國大專校友會聯合會一共有35所會員學校、會員人數約有3萬人,是灣區最大規模的華人社團之一。北加州中國大專校友會聯合會過去每年都舉辦仲夏夜舞會、勞工節大露營等大型活動,聯繫校友的感情。

北加州中國大專校友會聯合會當年由台灣大學、文化大學、成功大學、中原大學、政治大學等學校共同發起成立,由那時候的中華民國北美事務協調會舊金山辦事處處長歐陽璜推動及促成,成立地點在海沃市的市政廳,第一屆會長為台灣大學校友會的會長劉凱。創立時有19所會員學校,後來逐漸壯大,成為30多所會員學校的盛大規模。

第二屆校聯會會長由文化校友會會長王薇繼任,正式訂定校聯會的英文名稱為「Joint Alumni Association of Chinese Universities and Colleges in Northern California」,簡稱為「JAACUC」,同時成立基金會。並且,校聯會也聘請校友設計出校聯會會徽,並委託律師向州政府新請註冊定案。為了替校聯會籌募經費,「仲夏之夜」舞會也是在那一年正式推出,後來成為傳統。另外,第一年舉辦的大露營也在風景壯麗的優勝美地國家公園舉行。

現任校聯會會長劉寶剛指出,今年校聯會預計在5月份舉辦「陸委會兩岸關係政策說明講座」,9月份則會辦理太浩湖三日遊,或者校際聯歡登山烤肉一日遊。由於新冠肺炎疫情關係,打亂了很多安排,也有不確定性。但活動計畫如果有變更,會再另行通知。校聯會第37屆年會則會在今年12月,或者明年(2022)的1月份舉行。