聖縣增開免預約疫苗接種點 提供疫情嚴重區足夠注射機會
截止11日，根據聖他克拉拉縣的疫苗種族接種數據發現，目前僅有有2萬1436位西裔接受了新冠疫苗接種，占西語裔人口總數的5.1%。相比於14.3%的亞裔，12.3%的白人接種新冠疫苗，西裔的接種接種新冠疫苗仍然不成比例的偏低。同時有過半的聖縣新冠案例的感染人口都屬於西語裔。
為了縮減疫苗接種的族裔不平等以及為受到疫情最嚴重的地區提供足夠疫苗注射機會，聖他克拉拉縣從本周開始通過位於東聖荷西和吉爾洛等西語裔聚集的社區流動診所，為符合條件的居民提供免預約的新冠疫苗接種。其中流動免預約疫苗接種站會每周兩天在聖荷西進行接種，而在吉爾洛則是每周一天。
聖縣議員查韋茲(Cindy Chavez)表示，聖縣正在使用多種接種策略，努力為受到新冠疫情影響最嚴重的社區帶來疫苗接種的機會。「這些新的接種站將確保在離家不遠、無需預約的情況接種疫苗。對很多人來說，這簡化了流程。」另外，通過取消需要上網預約疫苗的流程，將會使得聖縣沒有電腦與上網條件的居民受益。
聖荷西市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）表示，必須優先將疫苗送到受到疫情影響最嚴重的地區。「我們必須有針對性的阻斷病毒的傳播，將疫苗診所設在受到疫情影響最嚴重的地區。」
聖他克拉拉縣公共衛生部副主任盧納（Rocio Luna）也表示，以社區為基礎的接種站是聖縣疫苗接種規畫的一部分，目的是以各種方式提供疫苗，增加受到疫情影響最嚴重地區疫苗接種的機會。「雖然很多人通過醫療機構接種疫苗，但這並不是全部人都有的機會。我們需要使用多種方法來保障所有人，特別是那些受到疫情衝擊最嚴重的社區。」
在吉爾洛的流動疫苗接種站位於吉爾洛的老年中心（Gilroy Senior Center），地址為 7371 Hanna St，於周三進行免預約的疫苗接種。現場註冊在當日早上8時開始。疫苗接種以先到先得的方式進行。聖荷西Public Health Story Road Hub地址為1775 Story Road。會在每周四與周五進行免預約的疫苗接種。聖荷西疫苗接種點符合條件的居民可以在周四跟周五早上8時30分開始現場註冊。
上一則
灣區疫情改善 聖他克拉拉縣最顯著
下一則
FB留言