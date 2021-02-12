聖縣增開免預約疫苗接種點 提供疫情嚴重區足夠注射機會

聖荷西市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）表示，必須優先將疫苗送到受疫情影響最嚴重的地區。（視訊記者會截圖）

截止11日，根據聖他克拉拉縣的疫苗 種族接種數據發現，目前僅有有2萬1436位西裔接受了新冠疫苗接種，占西語裔人口總數的5.1%。相比於14.3%的亞裔，12.3%的白人接種新冠疫苗，西裔的接種接種新冠疫苗仍然不成比例的偏低。同時有過半的聖縣新冠案例的感染人口都屬於西語裔。

為了縮減疫苗接種的族裔不平等以及為受到疫情 最嚴重的地區提供足夠疫苗注射機會，聖他克拉拉縣從本周開始通過位於東聖荷西 和吉爾洛等西語裔聚集的社區流動診所，為符合條件的居民提供免預約的新冠疫苗接種。其中流動免預約疫苗接種站會每周兩天在聖荷西進行接種，而在吉爾洛則是每周一天。

聖縣議員查韋茲(Cindy Chavez)表示，聖縣正在使用多種接種策略，努力為受到新冠疫情影響最嚴重的社區帶來疫苗接種的機會。「這些新的接種站將確保在離家不遠、無需預約的情況接種疫苗。對很多人來說，這簡化了流程。」另外，通過取消需要上網預約疫苗的流程，將會使得聖縣沒有電腦與上網條件的居民受益。

聖荷西市議員卡拉斯科（Magdalena Carrasco）表示，必須優先將疫苗送到受到疫情影響最嚴重的地區。「我們必須有針對性的阻斷病毒的傳播，將疫苗診所設在受到疫情影響最嚴重的地區。」

聖他克拉拉縣公共衛生部副主任盧納（Rocio Luna）也表示，以社區為基礎的接種站是聖縣疫苗接種規畫的一部分，目的是以各種方式提供疫苗，增加受到疫情影響最嚴重地區疫苗接種的機會。「雖然很多人通過醫療機構接種疫苗，但這並不是全部人都有的機會。我們需要使用多種方法來保障所有人，特別是那些受到疫情衝擊最嚴重的社區。」

在吉爾洛的流動疫苗接種站位於吉爾洛的老年中心（Gilroy Senior Center），地址為 7371 Hanna St，於周三進行免預約的疫苗接種。現場註冊在當日早上8時開始。疫苗接種以先到先得的方式進行。聖荷西Public Health Story Road Hub地址為1775 Story Road。會在每周四與周五進行免預約的疫苗接種。聖荷西疫苗接種點符合條件的居民可以在周四跟周五早上8時30分開始現場註冊。