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聖荷西通過風險津貼 超市員工加時薪3元

編譯組／聖荷西10日電
聖荷西通過「風險津貼」法案，為超市勞工加時薪3元。（Getty Images）
聖荷西通過「風險津貼」法案，為超市勞工加時薪3元。（Getty Images）

又有一城市通過「風險津貼」（hazard pay）法案，聖荷西決定為超市勞工加時薪3元。

聖荷西市議會9日晚上以7比3的票數通過新法案，要求以銷售食品和民生用品為主的企業型連鎖超市和零售商店為第一線員工加時薪3元。全國員工人數不到300人的小型企業和加盟店不受此法令約束。這項法案因為贊成票不到8票，因此無法立即生效，但會在兩個月後開始生效，生效後將維持120天。

提出這項法案的聖荷西市議員希曼尼茲（Sergio Jimenez）表示，法案雖然沒有獲得他希望的票數，他還是很欣慰聖荷西將提供超市第一線員工應得的援助。

希曼尼茲說：「我的直覺強烈地告訴我，這是正確的事。我希望在未來的120天內天不會塌，商店不會倒閉，經濟會改善，這些公司能繼續良好營運。」

聖荷西是繼長堤、聖他莫妮卡、西雅圖和屋崙之後，通過提供超市勞工「風險津貼」的美國城市。聖他克拉拉縣將於本月稍後投票表決是否為超市和速食店勞工加時薪5元，但不包括縣內的聖荷西。

在9日晚上的會議中，對「風險津貼」法案投下反對票的三人是市長李卡多（Sam Liccardo）、市議員戴維斯（Dev Davis）和馬漢（Matt Mahan），反對的原因包括沒有對可能造成的財務影響進行充分的分析、憂慮商店可能倒閉、商品價格可能上漲，對哪些公司應該被包括在這項法案中也沒有達成共識。

這項法案於兩周前提出，期間經過多次修改，包括把加薪金額從每小時5元減為3元，以及將終止日訂為生效後第120天，而非聖他克拉拉縣緊急狀況終止日。

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