聖荷西台聯會「美食饗宴」 傅培梅媳婦林慧懿線上秀廚藝

知名料理老師林慧懿舉辦線上講座。（記者李榮／翻攝）

聖荷西台灣 同鄉聯誼會趁著農曆中國新年之前的最後一個周末，舉辦「美食饗宴」線上講座，邀請名廚林慧懿介紹台灣人過年常見美食佳餚的做法，並且也透過巧思，注入現代營養健康的新概念。當日她分享「珍珠丸子」與「蔥爆海參」的料理方式與私房秘訣，而這場也是聖荷西台聯會首次舉辦線上的廚藝活動。

聖荷西台灣同鄉聯誼會秉持著「時時關心台灣，處處服務同鄉」的宗旨，在南灣地區服務來自台灣的同鄉，至今已有30多年。林慧懿是已故台灣知名名廚傅培梅的媳婦，自己也長期從事美食教學工作，並且還擔任過電影「飲食男女」的美食設計總策畫，以及電影「少年PI奇幻漂流記」的餐飲總監。

雖然美食講座是線上舉行，但依然吸引超過150名鄉親參加。包括金山灣區 華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、佛利蒙市議員黃潔宜、中華民國僑務委員蔡秀美、呂玉貞、中文學校聯合會長陳亳惠及多位前會長，以及聖荷西台聯會前會長魏德珍等多人都上線致意。

金山灣區華僑文教中心閻樹榮指出，非常感謝聖荷西台灣同鄉聯誼會舉辦此廚藝活動，讓大家能學習烹飪出美味年菜到方式。他表示，美食向來講究「色」、「香」、「味」，雖然因為新冠肺炎疫情的關係，廚藝示範只能線上舉行，但是大家還是能透過螢幕，欣賞菜色。

聖荷西台灣同鄉聯誼會會長邱佩芝特別感謝林慧懿的線上指導，同時也感謝中華民國僑務委員會、及僑務委員呂玉貞及僑務諮詢委員魏德珍的贊助。

當天林慧懿介紹「珍珠丸子」、「蔥爆海參」二道佳餚料理的料理法。她也分享製作的私房秘訣，包括如何將海參發出口感「軟中帶糯」的方法，並且提醒大家，珍珠丸子在準備餡料時，一定要同一個方向絆攪肉餡。林慧懿並且答應與會者，會將食譜寄給所有報名參加的觀眾。

活動最後還有有獎問答及幸運抽獎環節，抽獎獎品還包括佛利蒙黃潔宜提供的2份迦南廚坊禮劵，供幸運中獎者品嚐台灣料理。