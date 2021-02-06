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保護弱勢 聖荷西再凍漲租金5個月

編譯組╱灣區綜合電

聖荷西有數千名居民仍試圖應付因新冠疫情加重的財務負擔。聖荷西市議會日前晚間投票通過新凍結租金條例，旨在穩定租賃市場並保護最脆弱居民，協助他們免於無家可歸。

法令禁止房東增加因新冠疫情而損失收入租客的租金，這些房客大部分住在聖荷西市近3萬9000間公寓以及超過1萬間受租金控制的移動房屋(mobile homes)。臨時條例立即生效直至6月30日。獨立房屋(single-family)租賃與大部分較新公寓則不在州法律租金控制之列，也不包含在此次最新凍結租金條例內容中。

為了因應新冠疫情導致財務壓力，聖荷西市去年4月曾率先推共房租凍結條例，法令獲得延長但已於2020年底截止。市議會在先前房租凍結條例到期後33天，再次通過新房租凍結條例。

哪些租客符合聖荷西最新租金凍結保護條例資格？租客必須住在租金穩定公寓與租金受控的移動房屋。住戶必須提交房東有關新冠疫情相關財務危機聲明(Declaration of COVID-19 Related Financial Distress)，申請暫停增加租金。根據聖荷西市法令，房東必須在上漲房租之前，提供房客一份聲明表格。1979年9月以前建造的三個以上單位公寓，以及該年建造移動房屋園區，由於皆受到租金控制，有資格獲得租金凍結保護。

這次聖荷西新租金凍結保護條例，與上次啟於2020年4月、截止於2021年1月1日的條例不同之處，在於保護對象雖皆為受到租金控制的公寓和行動房屋，但舊法不論疫情對租客影響為何。最新租金凍結法令適用對象，必須是因為疫情受到財務打擊、並向房東提交新冠疫情相關財務危機聲明的租客。

聖荷西房屋局長莫瑞雷斯-法瑞德(Jacky Morales-Ferrand)表示，新法目的是確保受到財務打擊的租客，無須掙扎於因不斷上漲租金壓力。但允許房東向未受到疫情影響、原先就居住在低於市場租價公寓的租客提漲租金。

新法令不回溯1月份。本周新通過租金凍結保護條例將於2月2日至6月30日生效。若住在受到租金控制公寓或行動房屋租客，於1月1日至2月1日收到租金漲價通知，不適用新法條例。

聖荷西新租金凍結保護條例資格與加州新法相符。在新州法之下，租客必須填寫一份新冠疫情財務困難表格(COVID-19 Financial Distress form)，聲明他們因為疫情而損失收入。

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