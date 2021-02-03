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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

民調：紐森滿意度大跌 但罷免聲浪消退

編譯組／綜合2日電
紐森滿意度下降，但是罷免浪潮消退。（美聯社）
紐森滿意度下降，但是罷免浪潮消退。（美聯社）

柏克萊加大政府研究所的一項最新民調發現，由於COVID-19的冬季驟增及滿有爭議的居家令，紐森州長的支持率大幅下降。

根據上周在網上進行的一萬名選民的調查，加州人中46%認可州長的表現，48%的人不認可。這與上次柏克萊IGS的民調（2020年9月進行）相比有了大幅下降。該民調顯示紐森的支持率為64%，不支持率為36%。

紐森在2018年以61.9%的選票贏得了這個深藍州，所以看到一個民主黨州長的支持率只有四十多分，讓人有些震驚。

對紐森來說，好消息是，民調還發現，反對正在進行的罷免行動的加州選民（45%）多於支持的選民（36%），但大量選民（19%）未作決定。

如果罷免請願合格，紐森需要超過50%的選民對罷免他投反對票，才能保住州長席位。

民調發現，20%的民主黨選民和28%的無黨派偏好的選民對罷免未作決定，而只有9%的共和黨人還沒有下定決心。這些數字表明，如果罷免符合條件，可以推測該州19%的未決定選民中的一大半可以被說服支持州長。

在紐森的整體新冠疫情方面，只有31%的選民認為州長的工作「優秀」或「良好」，比9月份49%的人反應良好有所下降。將反應評價為「差」或「很差」的選民人數目前為43%，比9月份的28%有所上升。

在疫苗分配問題上，僅有22%的人給紐森「優秀」或「良好」的評價，40%的人給「差」或「很差」的評價。

在罷免問題上，紐森最強的支持率來自舊金山灣區。灣區是唯一超過50%的受訪者（54%）反對罷免請願的地區。

在封城問題上，灣區也是唯一信任紐森（57%）的受訪者多於不信任他（39%）的地區。

民調 灣區 柏克萊加大

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