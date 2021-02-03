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首位華裔女性 朱嘉文就任金山行政官

記者李晗 / 舊金山報導
朱嘉文（左）在市長布里德監誓之下，就職金山行政官。（行政官辦公室提供）
朱嘉文（左）在市長布里德監誓之下，就職金山行政官。（行政官辦公室提供）

舊金山市政府迎來新一任的行政官（City Administrator）。2月2日，朱嘉文正式宣誓就職，成為舊金山首位華裔女性的行政官。

當天朱嘉文在市長布里德（London Breed）的監誓之下，正式上任。她表示，很榮幸能夠得到市長和議員的信任，帶領舊金山的公務部門前進，尤其是現在這樣一個充滿挑戰的時期。

朱嘉文在舊金山政界經歷豐富，從市長辦公室的預算部門職員做起，再到成為民選市議員、估值官，她的足跡歷經行政和立法兩方。行政官是舊金山市府內的非民選類別的最高官職，帶領舊金山數十個局級單位和辦公室，可謂是「局長中的局長」。

朱嘉文在就職演說中，提及自己是移民之女。（視頻截圖）
朱嘉文在就職演說中，提及自己是移民之女。（視頻截圖）

在簡短的就職演說中，朱嘉文回憶了自己的成長經歷。她指出，自己作為移民之女，從父母身上學到了努力和勤奮。她指出父母移民來美，會去成人學校學習英語，然後考入籍。同時父母也省吃儉用，存錢開餐廳，自己從小也在家裡的餐廳裡幫忙。

「我會在招呼客人的空隙之間，完成功課。」朱嘉文表示自己每周末都會去家裡的餐廳幫忙，同時父母也幾乎沒有休過一天假。

市長布里德盛讚朱嘉文的能力，尤其是她在預算方面的工作。2013年1月，布里德當時正式上任舊金山市議員，與朱嘉文短暫在議會中共事。因為2月朱嘉文即獲得委任成為估值官，離開市議會。她們二人也是在政界多年的盟友，屬於溫和派的代表人物。

舊金山市政府內因為去年一連串的腐敗醜聞而導致人員大洗牌。其中前任行政官凱利（Naomi Kelly）也捲入其中，不得不黯然下台。凱利在2月1日正式離職之後，朱嘉文便在2月2日上任。

舊金山首位華裔的行政官是李偉良（Bill Lee）。已故的舊金山市長李孟賢也曾經擔任舊金山行政官，後來他成為舊金山首位華裔市長。朱嘉文則是第三位華裔行政官。

舊金山 華裔 預算

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