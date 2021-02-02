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屋崙華埠罪案頻發 警方派2巡邏車駐守

記者劉先進／屋崙報導
治安惡化。經過華埠商會，屋崙警局安排巡邏警車。（市民供圖）
治安惡化。經過華埠商會，屋崙警局安排巡邏警車。（市民供圖）

屋崙華埠最近連續發生搶劫案件，治安環境堪憂，華人商戶普遍擔心影響商業環境。屋崙華埠商會1日表示，經過溝通，屋崙警局已在華埠安排2輛巡邏車。

新冠疫情導致屋崙市府財政預算缺口6200萬，警局被削減預算，全市各地逐步撤掉步行巡警。屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，從1月22日起，華埠巡警也被撤掉，治安開始惡化。最近，商會連續和市府、警局溝通，並發出正式信函，要求增加警力，保障春節期間華埠社區安全。1日，至少有2輛巡邏警車在華埠駐守。華埠希望警車的位置分別是華美銀行對面，以及8街和Webster街交叉口的金門銀行附近。因為到了農曆新年，不少華人長者去銀行取錢或者拿支票換現金，轉入利是封，容易成為嫌犯下手目標，安排警力可以震懾壞人。

對於商戶自發組織建立義工巡邏，陳錫澎表示，商會十分感激華人組織義工保護華埠，但發起者和參與者也要瞭解所有法律和保險問題。幾年前已經有義工組織保護華埠，當中有種種問題而最後沒有下文。如果有的義工在治安事件中太過英勇，出現受傷情況，相關賠償保險問題需要釐清。他認為，義工巡邏隊的重點是威懾作用，並非冒著人身安全風險，和不法分子搏鬥。

陳錫澎表示，此前透過屋崙鄰里犯罪委員會訂購了一批哨子，本來準備發放給老人，如今治安堪憂，會發放給商戶，遇到事情可以吹口哨示意。建議商戶和義工可以訓練緊急情況的反應，除了吹口哨，也可以大聲喊叫「救命」，引起周邊人注意。壞人作案通常不希望有人注意到，如此或許能降低罪案。

陳錫澎說，義工巡邏是社區自發組織，華人遇到緊急情況也要電話報警。同時，華埠也需要政府投放資源。作為商會，會不斷要求屋崙警局和阿拉米達縣警投放警力巡邏。希望所有人齊心協力維護好華埠治安環境。

治安惡化。經過華埠商會，屋崙警局安排巡邏警車。（市民供圖）
治安惡化。經過華埠商會，屋崙警局安排巡邏警車。（市民供圖）

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