華人義務巡邏 見義勇為追3條街 助警逮獲慣竊

東灣台山同鄉會主席馬作林和另一會員挺身而出，緊追搶劫的非裔慣犯三條街，協助警方將其逮捕。（馬作林供圖）

屋崙華埠 罪案頻發，華人展開自救，除了組建義工巡邏隊，也有更多華人挺身而出。1月31日被警方抓獲、常在華埠搶劫零錢的非裔 慣犯，1日又被釋放。東灣台山同鄉會主席馬作林見到此人，一路尾隨，發現其試圖搶劫老人錢包，大聲吹哨警告，又和同鄉會會員馬頌平圍追堵截，緊追不捨三條街，協助警方將其抓獲。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，對於慣犯屢次被抓後釋放，警方也很惱火。但監獄 擔心此人感染攜帶新冠病毒，不敢扣押。所以才在1日早上釋放。

本報曾數次獨家報導，此非裔慣犯經常在華埠尋機作案，搶劫顧客或商戶手中零錢。1月29日，他在華埠蟲草城搶劫顧客手中零錢100元，被攝像頭拍下。30日故技重施，遭遇警方逮捕。多個目擊者看到逮捕過程。

馬作林時常在華埠巡邏，數次見義勇為。他表示，此人眼神呆滯，應該是精神有問題。1日下午，見到此非裔慣犯又出現在華埠街道上。於是一直跟著。「他從富興中心走到一家燒臘店。可能是想找下手機會，但我和他見過幾次，他認識我，所以就沒有馬上出手，繼續在附近遊蕩。到了8街後，嫌犯試圖搶劫一個買菜的老太太手中的錢包。我趕緊大聲吹哨子示警，他沒有得手，轉身就跑。」

馬作林說，經過同鄉會辦公室，他又叫上會員馬頌平，兩人合力追蹤。途中，嫌犯還曾經拿走一位婆婆的橙子吃。連續追了Webster、8街和Harrison街，終於成功趕上嫌犯。此時，兩輛警車趕到，將嫌犯抓捕。到1日下午4時許，警員還專門趕到同鄉會辦公室，提及抓捕過程，並準備立案。

陳錫澎也表示，經過和警方確認，確實在1月31日抓獲此嫌犯。但監獄擔心此人感染新冠病毒，不敢拘留太久，在1日早上釋放。目前，他正在和華埠多個被搶劫的受害者溝通，希望共同向法庭申請禁止令，避免此人進入華埠範圍。另外，他也和阿拉米達縣地檢長辦公室以及警察局溝通合作，希望安排此人做一次新冠檢測。若有攜帶病毒，可以進行隔離。若沒有，也能依法起訴關押。