我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

華人義務巡邏 見義勇為追3條街 助警逮獲慣竊

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會主席馬作林和另一會員挺身而出，緊追搶劫的非裔慣犯三條街，協助警方將其逮捕。（馬作林供圖）
東灣台山同鄉會主席馬作林和另一會員挺身而出，緊追搶劫的非裔慣犯三條街，協助警方將其逮捕。（馬作林供圖）

屋崙華埠罪案頻發，華人展開自救，除了組建義工巡邏隊，也有更多華人挺身而出。1月31日被警方抓獲、常在華埠搶劫零錢的非裔慣犯，1日又被釋放。東灣台山同鄉會主席馬作林見到此人，一路尾隨，發現其試圖搶劫老人錢包，大聲吹哨警告，又和同鄉會會員馬頌平圍追堵截，緊追不捨三條街，協助警方將其抓獲。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，對於慣犯屢次被抓後釋放，警方也很惱火。但監獄擔心此人感染攜帶新冠病毒，不敢扣押。所以才在1日早上釋放。

本報曾數次獨家報導，此非裔慣犯經常在華埠尋機作案，搶劫顧客或商戶手中零錢。1月29日，他在華埠蟲草城搶劫顧客手中零錢100元，被攝像頭拍下。30日故技重施，遭遇警方逮捕。多個目擊者看到逮捕過程。

馬作林時常在華埠巡邏，數次見義勇為。他表示，此人眼神呆滯，應該是精神有問題。1日下午，見到此非裔慣犯又出現在華埠街道上。於是一直跟著。「他從富興中心走到一家燒臘店。可能是想找下手機會，但我和他見過幾次，他認識我，所以就沒有馬上出手，繼續在附近遊蕩。到了8街後，嫌犯試圖搶劫一個買菜的老太太手中的錢包。我趕緊大聲吹哨子示警，他沒有得手，轉身就跑。」

馬作林說，經過同鄉會辦公室，他又叫上會員馬頌平，兩人合力追蹤。途中，嫌犯還曾經拿走一位婆婆的橙子吃。連續追了Webster、8街和Harrison街，終於成功趕上嫌犯。此時，兩輛警車趕到，將嫌犯抓捕。到1日下午4時許，警員還專門趕到同鄉會辦公室，提及抓捕過程，並準備立案。

陳錫澎也表示，經過和警方確認，確實在1月31日抓獲此嫌犯。但監獄擔心此人感染新冠病毒，不敢拘留太久，在1日早上釋放。目前，他正在和華埠多個被搶劫的受害者溝通，希望共同向法庭申請禁止令，避免此人進入華埠範圍。另外，他也和阿拉米達縣地檢長辦公室以及警察局溝通合作，希望安排此人做一次新冠檢測。若有攜帶病毒，可以進行隔離。若沒有，也能依法起訴關押。

華埠 非裔 監獄

上一則

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

下一則

學生跑趴沒戴口罩 聖他克拉拉大學：最重罰停學

延伸閱讀

紐約五大區40個商改區聯合慶情人節 助社區經濟復甦

紐約五大區40個商改區聯合慶情人節 助社區經濟復甦
3女劫匪搶屋崙華埠商戶 叫囂「殺了你」開車撞人 東主躲過僅受擦傷

3女劫匪搶屋崙華埠商戶 叫囂「殺了你」開車撞人 東主躲過僅受擦傷
屋崙華埠罪案頻傳 商戶建議組義工巡邏隊

屋崙華埠罪案頻傳 商戶建議組義工巡邏隊
慣犯屢次屋崙華埠搶劫 31日被警方拘捕

慣犯屢次屋崙華埠搶劫 31日被警方拘捕
3非裔女搶華埠商戶 叫囂「殺了你」

3非裔女搶華埠商戶 叫囂「殺了你」
金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打

金山華埠疫苗接種中心啟動 75歲以上長者排隊施打

熱門新聞

新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

2021-01-27 10:50
加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

2021-01-26 23:17
舊金山加大的研究發現，廚師(包括廚房工)最危險，感染和死亡率最高。(Getty Images）

什麼行業最危險？ 舊金山加大研究：廚師染疫病歿最多

2021-01-29 00:28
大索爾(Big Sur)一段風景如畫的1號公路，南北兩條車道都塌下去，大片的山崖都不見了，掉下數百呎以下的海邊。(美聯社)

加州著名大索爾1號公路 路段崩塌掉落百呎懸崖

2021-01-30 16:00
優勝美地瀑布。(Getty Images）

華女優勝美地墜崖亡 在峰頂曾被目擊

2021-01-29 13:45
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

2021-01-25 22:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商