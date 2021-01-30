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密爾比達車禍 華裔男童喪生 父親怒控「是謀殺」

記者陳程威╱密爾比達報導
密爾比達居民追悼車禍中喪生的男孩。（記者陳程威╱攝影）
密爾比達居民追悼車禍中喪生的男孩。（記者陳程威╱攝影）

密爾比達日前為在車禍中不幸喪生的七歲華裔男童陳浩嵐（Haolan Chen，音譯）舉行追悼會。在接受信使報（The Mercury News）採訪時，男孩的父親陳漢宏（Hanhong Chen，音譯）表示，他至今仍然無法接受兒子已經去世的事實。

「這是一次毀滅性的經歷，我不知道該如何處理，」陳漢宏表示，「我不知道如何描述我的感受。就像一場夢，不是真的。」

在兒子於10天前去世後，陳漢宏和他的妻子艱難地度過了這些日子並試圖為去世的小兒子安排葬禮。

陳漢宏描述了事發當天的狀況：「我看到路口很安全，沒有車輛。」他們三人騎著自行車從人行道過馬路，他的女兒在前面，浩嵐在中間，陳漢宏距離大約半個車位的距離。突然之間，一輛白色Lexus車衝了過來。

「那輛車根本就沒有停下來。他們超速前進過路口。」陳漢宏表示。

警方表示，當時駕駛那輛超速Lexus的是聖荷西36歲居民帕切科（Kristalinna Pacheco）。這輛車由北轉向南行時撞上了陳浩嵐。在撞人之後該輛車繼續向前行駛。

「幸運的是，我的女兒沒有被撞。我兒子受傷很嚴重。我的前輪也被撞了。我從自行車上被撞倒了。」陳漢宏表示。

根據警察提交給檢方的調查摘要顯示，根據事件的監控錄像，警察估計肇事車輛在撞上陳浩嵐前的時速大約為50英里。

「這基本上就是謀殺。」陳漢宏表示。

本報記者試圖採訪住在現場附近的民眾。但是截至發稿，尚未獲得回應。

圖為發生車禍的現場。（記者陳程威╱攝影）
圖為發生車禍的現場。（記者陳程威╱攝影）

警察 車禍 華裔

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