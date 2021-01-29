股票經紀商Robinhood暫停散戶交易 眾議員羅康納砲轟

羅康納譴責股票經紀商Robinhood阻止散戶買賣股票。(本報檔案照)

代表灣區的聯邦眾議員 羅康納（Ro khanna）28日譴責股票 經紀商Robinhood阻止散戶去投資 購買特定股票行為。同時，他支持Reddit用戶抵制對沖基金操縱賣空。

在接受CNBC採訪時，羅康納表示，民眾應該自由地做自己想做的事，有權以自己想要的方式交易。「我們需要一種經濟和投資模式，支持50％無法從市場中受益的人」。

羅康納對於Robinhood暫停散戶交易的解釋表示不滿，「他們對追加保證金有資本金要求。但應該對它們有儲備規定，這樣它們（Robinhood）就不會被限制交易。這不是理解的問題。這是一個價值觀的問題。」

羅康納表示，「需要降低金融對實體經濟的重要性，並建立一個鼓勵公眾去支持製造與生產的項目。想像一下，如果花在Reddit跟對沖基金進行鬥爭的錢，被用於投資建造清潔工廠、電動汽車、太陽能工廠和電池工廠。我們需要政府為此類項目提供貸款，以鼓勵眾籌活動，從而創造高薪就業機會。」

民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)也就當天的Robinhood阻止散戶投資購買股票發表聲明，她認為，Robinhood阻止散戶去投資購買股票的行為是不可接受的。

她表示，現在在需要了解更多關於Robinhood決定阻止散戶投資者購買股票的行為。因為當散戶們被阻止購買股票時，對沖基金可以自由交易股票。

AOC表示，作為國會金融服務委員會的一員，如果有必要，她支持舉行聽證會。

民主黨參議員桑德斯表示，「華爾街的商業模式就是欺詐。」