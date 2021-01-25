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CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

機場商戶受創 金山市府2130萬元援助租金

編譯組/灣區電
去年4月和5月，灣區開始實施居家避疫令，金山機場有如鬼城，旅客幾乎絕跡。去年秋天以來，旅客略增，但仍然比正常大為減少。(Getty Images)
去年4月和5月，灣區開始實施居家避疫令，金山機場有如鬼城，旅客幾乎絕跡。去年秋天以來，旅客略增，但仍然比正常大為減少。(Getty Images)

舊金山市長布里德(London Breed)已簽署一項法案，為舊金山機場的商戶提供租金援助，包括取消部分租金和費用，總共援助款項達2130萬元。

舊金山機場的商戶受疫情重擊，因為金山機場平時每天平均旅客15萬人。但自從疫情於去年3月爆發以來，每天的旅客減至只有4000人，連帶影響商戶的生意，因此交不出租金。

由市政府管理的機場因此提出租金援助的計畫，援助款項大部分來 自聯邦政府於去年3月通過的第一輪紓困計畫。

援助的辦法包括：取消去年4月至12月的基本設施和清潔費，租車公司去年3月至5月的租金，以及商戶去年4月和5月的電費。

市長布里德發表聲明說，疫情對商戶造成巨大打擊，旅客人數大減直接導致零售商店生意大減。市府設法為商戶紓困，希望商戶維持運作，「旅客正在增加，我們需要有商房為旅客提供服務」。

機場管理局長薩特洛(Ivar Sastero) 說，機場是舊金山旅遊業的生命線，而機場整體商戶則是維持旅客的重要條件。舊金山多個部門都都為租戶提供援助，除了機場，還包括市交通局、市公園管理局、以及金山港。

機場 租金 舊金山

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