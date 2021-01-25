機場商戶受創 金山市府2130萬元援助租金
舊金山市長布里德(London Breed)已簽署一項法案，為舊金山機場的商戶提供租金援助，包括取消部分租金和費用，總共援助款項達2130萬元。
舊金山機場的商戶受疫情重擊，因為金山機場平時每天平均旅客15萬人。但自從疫情於去年3月爆發以來，每天的旅客減至只有4000人，連帶影響商戶的生意，因此交不出租金。
由市政府管理的機場因此提出租金援助的計畫，援助款項大部分來 自聯邦政府於去年3月通過的第一輪紓困計畫。
援助的辦法包括：取消去年4月至12月的基本設施和清潔費，租車公司去年3月至5月的租金，以及商戶去年4月和5月的電費。
市長布里德發表聲明說，疫情對商戶造成巨大打擊，旅客人數大減直接導致零售商店生意大減。市府設法為商戶紓困，希望商戶維持運作，「旅客正在增加，我們需要有商房為旅客提供服務」。
機場管理局長薩特洛(Ivar Sastero) 說，機場是舊金山旅遊業的生命線，而機場整體商戶則是維持旅客的重要條件。舊金山多個部門都都為租戶提供援助，除了機場，還包括市交通局、市公園管理局、以及金山港。
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