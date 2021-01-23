巴洛阿圖NIMBY智庫：灣區住房發展政策錯誤

智庫Embarcadero Institute認為，加州為因應人口成長而計畫增加200萬戶住房，將建設重點專注在靠近工作機會的「高機會發展區」例如巴洛阿圖與其他半島城市的政策錯誤。但也有學者專家反駁。(圖取自網路)

總部設在巴洛阿圖的住房政策智庫「Embarcadero Institute」專門針對NIMBY（Not In My Back Yard，拒絕高密度住房）政策進行研究。最新報告指出，加州 針對灣區 所作住房發展政策錯誤。但也有學者提出反駁，認為研究結果可能導致住房短缺危機。

加州制定政策，要求350個城市於2030年之前、因應人口成長而為增加200萬戶住房做準備，將建設重點專注在靠近工作機會的「高機會發展區」(high opportunity areas)，例如巴洛阿圖與其他半島城市。灣區必須建設44萬1000戶房屋，其中約有1萬戶將在巴洛阿圖建造。但是，Embarcadero Institute認為，這項灣區住房發展政策錯誤。

報告指出，由舊金山民主黨州參議員威善高（Scott Wiener）於2018年提出SB828住房法案，使用不正確數據誇大了區域住房目標。由於對房屋空置率錯誤運用並重複計算，誇大了南加州、灣區和沙加緬度地區超過90萬住房數量需求。

Embarcadero Institute共同創辦人、巴洛阿圖居民沃爾德福格(Asher Waldfogel)表示，機構目標是分析政府住房數量而非制定政策，希望使用準確數字獲得非政治性結論。他指出，加州可負擔房屋短缺的情況毫無疑問，但重要的是，政策方法必須健全而非泛政治化，不應有人為操作高低結果。

不過，威善高認為，提高巴洛阿圖等城市住房目標是法案重點。法案試圖改革已有50年歷史的區域住房分配，先前的城市住房目標太低，無法解決未來住房需求。

戴維斯加大教授艾爾曼多夫(Chris Elmendorf)也質疑住房政策智庫Embarcadero Institute所做評估，認為其有些類似由石油 公司資助智庫研究氣候變化，機構仰賴預期家庭增長所做預測，可能導致住房危機。因為住房短缺則代表著高租金。