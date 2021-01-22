41L20A批次莫德納疫苗 加州衛生部門確認安全 聖縣恢復注射

聖縣衛生局長柯迪表示，莫德納疫苗是安全的。（記者陳程威／攝影）

聖他克拉拉縣縣衛生官員指示，當地醫院可以開始注射一批在本周稍早時，因潛在過敏 反應而暫停注射的莫德納（Moderna）疫苗 。聖縣在1月初收到分發的約2萬1800劑第41L20A號的莫德納疫苗。但是上周在聖地牙哥 出現的過敏反應，這一批次的莫德納疫苗在上周日之後暫時停止施打。

加州公共衛生部（CDPH）在20日晚間發表聲明，表示經過安全監管機構的嚴格審查，建議加州的疫苗提供方「立即恢復執行莫德納新冠疫苗第41L20A批次的施打」。州衛生部門表示，CDPH官員召集了西岸科學安全審查工作組(Western States Scientific Safety Review Workgroup)，並與CDC、FDA、聖地牙哥縣公共衛生局和莫德納進行了合作，調查在聖地牙哥縣舉報的可能過敏反應。

監管機構和公共衛生官員認為，並沒有任何科學依據繼續暫停莫德納這批次的疫苗執行。縣府官員已將此進展，告知了聖縣內收到這批次2萬1800劑量疫苗的醫療系統，包括：聖谷醫療中心、El Camino Health和Stanford Health Care。

「這些發現證實，確保疫苗安全的系統是有效的，」聖他克拉拉縣衛生局長和公共衛生局長柯迪（Sara Cody）指出，「嚴格對可能的過敏反應的科學審核，再次確認了疫苗是安全的。這為我們縣居民釋放了將近2萬2000劑急需的疫苗。聖他克拉拉縣的居民可以有信心，施打疫苗對抗病毒可以挽救生命，並讓我們遠離大流行的方式。」

截至1月21日，聖縣累計報告新冠病例9萬4905例，死亡1129例。

更多關於疫苗接種的資訊可以訪問聖縣疫苗的官方網站sccfreevax.org/zh。