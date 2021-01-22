我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

41L20A批次莫德納疫苗 加州衛生部門確認安全 聖縣恢復注射

記者陳程威／聖他克拉拉報導
聖縣衛生局長柯迪表示，莫德納疫苗是安全的。（記者陳程威／攝影）
聖縣衛生局長柯迪表示，莫德納疫苗是安全的。（記者陳程威／攝影）

聖他克拉拉縣縣衛生官員指示，當地醫院可以開始注射一批在本周稍早時，因潛在過敏反應而暫停注射的莫德納（Moderna）疫苗。聖縣在1月初收到分發的約2萬1800劑第41L20A號的莫德納疫苗。但是上周在聖地牙哥出現的過敏反應，這一批次的莫德納疫苗在上周日之後暫時停止施打。

加州公共衛生部（CDPH）在20日晚間發表聲明，表示經過安全監管機構的嚴格審查，建議加州的疫苗提供方「立即恢復執行莫德納新冠疫苗第41L20A批次的施打」。州衛生部門表示，CDPH官員召集了西岸科學安全審查工作組(Western States Scientific Safety Review Workgroup)，並與CDC、FDA、聖地牙哥縣公共衛生局和莫德納進行了合作，調查在聖地牙哥縣舉報的可能過敏反應。

監管機構和公共衛生官員認為，並沒有任何科學依據繼續暫停莫德納這批次的疫苗執行。縣府官員已將此進展，告知了聖縣內收到這批次2萬1800劑量疫苗的醫療系統，包括：聖谷醫療中心、El Camino Health和Stanford Health Care。

「這些發現證實，確保疫苗安全的系統是有效的，」聖他克拉拉縣衛生局長和公共衛生局長柯迪（Sara Cody）指出，「嚴格對可能的過敏反應的科學審核，再次確認了疫苗是安全的。這為我們縣居民釋放了將近2萬2000劑急需的疫苗。聖他克拉拉縣的居民可以有信心，施打疫苗對抗病毒可以挽救生命，並讓我們遠離大流行的方式。」

截至1月21日，聖縣累計報告新冠病例9萬4905例，死亡1129例。

更多關於疫苗接種的資訊可以訪問聖縣疫苗的官方網站sccfreevax.org/zh。

疫苗 過敏 聖地牙哥

上一則

柏加大有限面授課程 因疫推遲到2.16

下一則

屋崙華埠5小時3搶案 非裔見義勇為趕走劫匪

延伸閱讀

醫師監守自盜疫苗 喊冤:快過期了

醫師監守自盜疫苗 喊冤:快過期了
運送中溫度高 緬因4000劑疫苗恐失效

運送中溫度高 緬因4000劑疫苗恐失效
印度牛津疫苗代工廠大火5死 不影響產能

印度牛津疫苗代工廠大火5死 不影響產能
莫德納疫苗「遲到」 紐約市2.3萬預約者改下周

莫德納疫苗「遲到」 紐約市2.3萬預約者改下周
疫苗庫存即將用罄 每周等補貨

疫苗庫存即將用罄 每周等補貨
管理混亂？疫苗供應短缺 全美許多州取消預約

管理混亂？疫苗供應短缺 全美許多州取消預約

熱門新聞

陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡