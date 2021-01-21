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台灣僑界看新政局 李漢文：蕭美琴受邀 美對台關係進一步

記者李榮／聖荷西報導
李漢文認為，拜登在頭兩年，應該還是與川普走相同的美台關係路線。（記者李榮／攝影）
李漢文認為，拜登在頭兩年，應該還是與川普走相同的美台關係路線。（記者李榮／攝影）

民主黨的美國總統拜登20日正式上台。舊金山灣區小英後援會總召暨美西黨部評議委員、台灣論壇總召李漢文指出，川普原本無意外應可連任，但因為中國新冠肺炎（COVID-19）病毒肆虐，加上中國在疫情之初隱匿疫情，疫情在美國爆發導致川普民意下挫，最後落選相當可惜。不過，這次台灣駐華府代表蕭美琴受邀參加拜登的就職典禮，規格很高，讓人期待未來的台美關係發展。

李漢文指出，川普在過去四年任內，操守清廉、不拿國家薪水，盡力引進外商投資、降低失業率，經濟突飛猛進，股票市場也大漲，民調一直很穩定，一度看好連任，且幾乎無人能挑戰。無奈人算不如天算，新冠狀肺炎疫情突如其來，原先以為小事一樁，但中國對歐美國家隱瞞實情，蔓延整個歐洲、美洲大陸，美國措手不及，也讓川普民意下挫。再加上整個選舉過程爭議不小，灌票、計票的舞弊情形很多。挺民主黨媒體又一面倒反川，最終選舉的真相難知，未來恐怕也還不會平靜。

至於美台關係，她表示，蕭美琴這次受邀，是自1979年以來，美國首次正式邀請台灣駐美代表參加總統就職典。而這次邀請的決定，根據參院外交委員會主席Jim Risch指出，是就職籌委會建議拜登行政團隊發出邀請，也代表拜登新政府行政部門的決定，「對台美關係有重大的正面指標意義。」

李漢文認為，拜登團隊在上任的頭兩年，應該還是走川普路線，不會輕慢台灣。但是第三、第四年的任期時，隨著美中關係的發展，美台關係的蜜月期會不會出現變化，就必須再觀察。

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