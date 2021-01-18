中工會1月23日講座 波音副總裁分享經驗
百年歷史的美洲中國工程師學會（CIE-USA）宣布，全美亞裔傑出工程師（Asian American Engineers of the Year）演講系列於1月23日下午1時30分舉行，邀請波音公司副總裁、研發和技術部門（BR&T）總經理胡森（Naveed Hussain）主講「改善生活：科學與科技帶領人們走出疫情（Improving Life: Science & technology will lead us out of the pandemic）」。
當日在演講後也會進行線上訪談，主題為「高飛：從一名工程師到全球性領導者之路（Flying High: A Journey from an Engineer to a Global Leader）」。
胡森是史丹福大學機械工程碩士、博士，也是賓州大學華頓商學院的企業管理碩士。他2018年接掌波音研發和技術部門，帶領波音内部團隊與業界夥伴，一起合作解決航空界的問題。
中工會指出，在新冠肺炎（Covid-19）嚴重影響人類生活之際，原本尋常的飛行被完全打亂，飛航安全更是熱議話題。全美亞裔傑出工程師全美主席陳宇哲表示，胡森是全美亞裔傑出工程師的得獎者，這次他以貼近當前疫情時勢與航空的最新科技切入，討論相關的議題。在疫情期間，中工會以線上系列講座的方式，讓科技與管理的傑出人士與社區交流，探討時下問題，並且互相分享經驗。
中工會此次演講分兩階段，胡森在上半場中，將以當前航空業如何以旅客和機組人員安全健康為最重要務，做第一手的分享。新冠肺炎對飛航安全有很大的衝擊，但是從評估危害物質、分析飛航環境、航空工程應對和數據分析等，都是波音保護客戶的解決方案，「這些應用包括旅客在行程中的安全措施、防止病菌侵入機內，以及透過清潔和消滅傳染力的方式達到機內無病菌。」
演講下半場以對談方式進行。胡森在波音服務超過30年，最早以一名工程師的身分加入，他曾被派至印度主導工程研發，身兼技術與管理職，至今為副總裁。胡森將分享自己在跨國企業的經歷和企業文化適應，相信他的雙文化背景將讓華裔工程師引起共鳴。中工會呼籲有興趣的社區人士報名：aaeoy20210123.eventbrite.com。
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