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中工會1月23日講座 波音副總裁分享經驗

記者李榮／灣區報導
美洲中國工程師學會邀請波音公司副總裁胡森參加全美亞裔傑出工程師演講。（取自LinkedIn ）
美洲中國工程師學會邀請波音公司副總裁胡森參加全美亞裔傑出工程師演講。（取自LinkedIn ）

百年歷史的美洲中國工程師學會（CIE-USA）宣布，全美亞裔傑出工程師（Asian American Engineers of the Year）演講系列於1月23日下午1時30分舉行，邀請波音公司副總裁、研發和技術部門（BR&T）總經理胡森（Naveed Hussain）主講「改善生活：科學與科技帶領人們走出疫情（Improving Life: Science & technology will lead us out of the pandemic）」。

當日在演講後也會進行線上訪談，主題為「高飛：從一名工程師到全球性領導者之路（Flying High: A Journey from an Engineer to a Global Leader）」。

胡森是史丹福大學機械工程碩士、博士，也是賓州大學華頓商學院的企業管理碩士。他2018年接掌波音研發和技術部門，帶領波音内部團隊與業界夥伴，一起合作解決航空界的問題。

中工會指出，在新冠肺炎（Covid-19）嚴重影響人類生活之際，原本尋常的飛行被完全打亂，飛航安全更是熱議話題。全美亞裔傑出工程師全美主席陳宇哲表示，胡森是全美亞裔傑出工程師的得獎者，這次他以貼近當前疫情時勢與航空的最新科技切入，討論相關的議題。在疫情期間，中工會以線上系列講座的方式，讓科技與管理的傑出人士與社區交流，探討時下問題，並且互相分享經驗。

中工會此次演講分兩階段，胡森在上半場中，將以當前航空業如何以旅客和機組人員安全健康為最重要務，做第一手的分享。新冠肺炎對飛航安全有很大的衝擊，但是從評估危害物質、分析飛航環境、航空工程應對和數據分析等，都是波音保護客戶的解決方案，「這些應用包括旅客在行程中的安全措施、防止病菌侵入機內，以及透過清潔和消滅傳染力的方式達到機內無病菌。」

演講下半場以對談方式進行。胡森在波音服務超過30年，最早以一名工程師的身分加入，他曾被派至印度主導工程研發，身兼技術與管理職，至今為副總裁。胡森將分享自己在跨國企業的經歷和企業文化適應，相信他的雙文化背景將讓華裔工程師引起共鳴。中工會呼籲有興趣的社區人士報名：aaeoy20210123.eventbrite.com。

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