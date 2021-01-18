專家：75%疫苗仍在冷凍櫃 美國沒準備好！
獲得聯邦許可之後，藥廠已經將數以千萬劑的新冠疫苗交付給了美國官方。但是最新的數字顯示，75%的疫苗仍然保存在冷凍櫃中，打了疫苗的人數占比非常低。整體的疫苗分發、施打的流程非常滯後，引發美國是否沒有準備好的質疑聲音。
少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦論壇，邀請了兩名醫學專家解析美國疫苗遲滯背後的種種原因。
田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，美國在這次的疫苗分發接種的安排上，的確沒有準備好。他指出，像是疫苗從聯邦層級下放至州和縣市一級的地方，很多時候他們都不知道什麼時候會來，以及疫苗可能也會來遲了、來少了。
同時，輝瑞（Pfizer）的疫苗需要超低溫冷藏，這就是直接導致能夠處理這部分疫苗的機構必須是大型的醫療機構、醫療中心，以及受過專門培訓的醫療人員才能夠處理。這樣的現實也導致疫苗在分發、運輸的過程中變得困難。
莫德納（Moderna）的疫苗在保存儲藏的過程中則容易得到。據悉這部分的疫苗也已經分發至了一些長期照護機構，小地方的衛生部門、社區醫院等等。但是這個過程都是需要時間。
沙夫納教授指出，很多人以為這次的新冠疫苗分發運輸和接種就如同以前的流感疫苗一樣。但是並非如此，這次的過程更加複雜，而且還要打兩針。
舊金山加大（UCSF）的教授華切特（Robert M. Wachter）直言，對於美國疫苗在施打過程中的滯後並不感到驚訝。他認為，在科研上的確是成功研製了疫苗，但是具體的落實疫苗施打，就直接關乎後勤工作，政治社會等等因素。
他回顧了疫情期間美國在個人防護裝備（PPE）和新冠病毒檢測上的滯後，也就不難預測到疫苗的分發接種也會出現類似的問題。
華切特教授認為，最好的方式還是在聯邦層級制定好完善的計畫，再一步一步下放到州和縣市一級。他說，現在基本上都是州和縣市一級有很多的自主權，而缺少了國家層面的指揮。而且在施打過程中，誰先打疫苗的問題也使得整個過程變得複雜化。像是受到疫情重創的有色人種社區，或者是前線的超市員工，都有呼聲要求他們應該先打疫苗，因此在認證、外展的過程中也將耗費更多時間。
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