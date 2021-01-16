「屋崙居者有其屋」 近5千戶受惠 市長薛麗比籲延長

屋崙市長薛麗比肯定「屋崙居者有其屋」項目幫助近5000個家庭免於淪為遊民。（屋崙市府直播視頻截圖）

東灣屋崙 市府15日舉行線上記者會，宣布「屋崙居者有其屋」（Keep Oakland Housed）項目過去兩年提供了900多萬元的緊急財政援助和250萬元的法律援助，幫助4931戶面臨住房危機、逼遷、流離失所或即將淪為遊民的家庭免於失去住所。

「屋崙居者有其屋」作為一個試點項目於2018年啟動，旨在防止極低收入家庭流離失所乃至淪為遊民，將於今年10月到期。該項目在最初的六個月覆蓋了473戶家庭，到2020年2月已惠及2117戶家庭，如今又拓展至4931戶家庭。對每戶家庭的援助金，已經由2019年7月至12月的2149元逐步增至如今的3309元。

薛麗比說：「我們現在呼籲加州和聯邦夥伴擴大屋崙的創新試點。我們不能通過慈善來擺脫這場危機，而必須在公共機構內部建立永久性的結構，從一開始就防止遊民現象的發生。」

薛麗比呼籲各方努力延長「屋崙居者有其屋」項目。舊金山基金會執行長布萊克威爾（Fred Blackwell）認為可行。

這一項目提供法律、金融和支援性服務，是一個公私合營項目。舊金山基金會是這一項目的管理者和主要捐贈者之一。凱瑟醫療機構（Kaiser Permanente）和Crankstart也是主要捐贈者。

在「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情爆發之際，「屋崙居者有其屋」項目的服務範圍從面臨逼遷的租客擴展到了有可能淪為遊民的非租客家庭，包括與其他家庭同住或住在臨時住所的人。

獲得「屋崙居者有其屋」項目幫助的有近三分之二是非裔 居民。三分之一的家庭有18歲以下的孩子。

非裔音樂人摩爾（Marquisse Moore）現在在阿拉米達縣從事一份全職工作。他說：「我女兒沒事。我們有個地方可以稱之為家，讓我感到安心。」2020年11月，「屋崙居者有其屋」項目幫助莫爾支付了押金和第一個月的租金，使莫爾和女兒得以搬進東屋崙的一套公寓。

「屋崙居者有其屋」項目今年從各捐助者和聯邦紓困法案獲得資助，擴大在COVID-19感染率最高的社區服務。為確保亞裔 、非裔和西裔居民能够獲得服務，項目還開始與東灣亞裔地方發展集團、Roots社區衛生中心和Unity Council合作。

經歷住房危機的屋崙居民，如果收入低於當地中等收入水准（阿拉米達縣一家四口3萬7170元）的30%，就有資格獲得財政援助。如果他們的收入達到當地中等收入的50%（四口之家為6萬1950元），就有資格在逼遷案件中獲得法律辯護。

面臨逼遷或流離失所的屋崙居民，可撥打電話2-1-1，或聯繫「屋崙居者有其屋」項目尋求財政及法律援助。聯繫電話：灣區社區服務（510）899-9289、東灣天主教慈善會（510）768-3100、東灣社區法律中心（510）548-4040。