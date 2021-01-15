哪裡打疫苖 ? 如何登記？ 長者不知所措

州長紐森13日宣布，65歲以上人士將可獲得疫苗注射，但是很多灣區長者都感到混亂，不知怎麼辦？去哪裡注射？以及如何登記？(Getty Images)

州長紐森上周說，未來10天將為100萬加州人接種疫苗，13日又說65歲以上人士將可獲得注射。但是灣區 的長者都感不到不知所措，不知該如何辦？讓到哪裡注射，以及如何登記？

東灣核桃溪86歲的福格森(Hugh Ferguson)對ABC電視說：「我很想注射，而且愈快愈好。」但是他不知道為什麼他一直得不到注射。紐森說65歲以上人士現在可以注射，但他已86歲，比65歲的人大20年，他不明白為什麼他一直都得不到注射機會。他說他問他的家庭醫師，醫師答不了他，他問藥房和健保公司，也得不到答案，對方只是說要他等候。

ABC電視說，灣區各地都有長者查詢，到底該怎麼辦才能得到注射？舊金山 、聖馬刁縣和南灣都有查詢。東灣布利桑頓市的一對分別是77歲和81歲的夫婦說，他們向市政府和縣政府查問，都得不到要領，十分困惑，這到底是什麼回事？

柏克萊加大公衛學院教授雷恩高(Dr. Art Reingold)說：「人們感到不解和挫折，確實有原因，我也搞不清楚我自己該到哪裡注射。」

他解釋說，疫苗有限，而且分配和發放都很複雜。例如在舊金山教書的教師，卻在屋崙居住。那麼他該在舊金山注射還是在阿拉米達縣注射？如果在舊金山注射，他該找市政府還是教師協會或者是提供疫苗的醫院和診所？

因為疫苗有限，而且聯邦疾控中心(CDC)和州衛生廳對於疫苗的分配都有規定地點，而且大都是提供醫療服務的醫院系統，所以不可能像流感疫苗 那，大家可到家庭醫生打或者到藥房Walgreen's打。

舊金山加大醫院是其中一個疫苗施打中心，已於13日發電郵給醫院的75歲以上病人解釋說，疫苗分配有規定，要集中處理，因此要求長者耐心等候。沙特醫院系統(Sutter)13日也通知75歲以上的病人，說他們可由14日起登記，沙特醫療系統新設一個疫苗登記電話，接受75歲以上病人登記，以及在約定時間注射。

州衛生廳也計畫設立一個登記系統，讓65歲以上人士登記和約定注射日期。這項計畫要到下周才能公布，卻沒有說確實在那一天開始。長者登記後，可到指定的注射地點接受注射。