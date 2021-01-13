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羅達倫籲罷免川普 盼亞裔關心政治

記者陳程威╱聖荷西報導
加州眾議員羅達倫（羅達倫提供）
加州眾議員羅達倫（羅達倫提供）

加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，數千名川普支持者在「白人至上主義」作祟下，6日湧入國會，製造暴動。然而如無川普總統鼓動，類似這種搶劫、致命性暴力不會發生。他說，川普即是暴民背後的「邪惡操偶師」。從現在起，川普繼續留在辦公室的每一秒鐘，都將會對美國民主形成嚴重威脅。

羅達倫指出，川普在2020總統大選之後，屢次拒絕民主的基本原則：和平轉移政權。這次總統選舉過程自由且公正，川普對選舉結果所提60多宗法律訴訟案全遭駁回；然而川普仍拒絕接受事實，坐視6日暴力破壞事件發生，讓國會議員們身處危境，且拒絕為他們提供安全措施。

他表示，參與6日華府暴動群眾絕大多數是白人，執法人員對他們的待遇，與過去四年間對付有色族裔社群和平示威截然不同，其不公平性所產生的對比強烈無比。去年夏天數百萬民眾走上街頭，呼籲種族正義，然在川普策動下，警方使用橡皮彈與各種彈藥武力掃蕩群眾。2019年10月最高法院前一場和平示威中，100名以上LGBTQ活躍人士遭捕，受傷醫護人員被拖出國會廳堂。然6日暴民入侵國會恐怖事件中，只有52人被捕。

羅達倫說，任何共和黨員如榮譽感尚存，必須結合民主黨與全國各地領導，共同呼籲副總統潘斯及總統內閣動用第25條修正案。如無法動用第25條修正案，眾議院必須推出新罷免條款。6日恐怖事件是否是這個失敗政權的最低層次，對此無法等待證明。

羅達倫表示，目睹6日事件，深感恐怖，民眾必須採取行動。亞太裔投入選戰是2020年總統選舉，也是喬治亞州參議員選戰轉捩點，亞太裔選票所形成的衝擊，讓民選官員無法再將亞裔影響力視為次要問題。

他指出，民主是脆弱的，進步是漸進發展的，漠不關心公民義務結果，將會造成無可彌補的傷害，特別某政黨為了權力與個人利益而追求權力。這些公民義務包括投票、積極參與社區、揪出並矯正種族主義與錯誤訊息等。

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