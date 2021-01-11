保守派不甘心喬州選舉 「被偷走」 民權律師：有色人種投票權須捍衛

2020年的選舉，少數族裔、有色人種投票率很高，左右選舉結果。圖為舊金山投票站。（記者李晗 / 攝影）

總統選舉和喬治亞州 的參議員選舉，都是民主黨 的候選人獲勝，這也引發了極大的選舉分歧。不少保守派人士都認為選舉存在舞弊，聲稱有大規模的造假。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦線上論壇，邀請了投票 權與選舉專家來解析本次的選舉爭議以及背後的根源。有分析指出，本次選舉中，有色人種、少數族裔的投票率突破歷史新高，左右了大選結果，令到傳統的保守派認為是選舉「被偷走」，因此有色人種的投票權須要捍衛。

民權律師、投票權專家丹尼斯（Judith A. Browne Dianis）表示，美國現在的分化很嚴重，可以從選舉看得出來。她指出，有色人種投票率高，左右了大選結果，因此就會引來很多批評的聲音，認為存在造假。

丹尼斯是華盛頓非盈利民權機構Advancement Project的創辦人之一，一直走在平權、捍衛少數族裔權益的前線。

像是一些搖擺州的大城市，比如喬治亞州的亞特蘭大，密歇根州的底特律，都是有很多有色人種、少數族裔的城市。這些城市的少數族裔在投票中倒向民主黨，因此左右了整一個州的選舉結果，也就決定了大選結果，幫助拜登（Joe Biden）當選。因此當白人至上、傳統保守派選民看到這樣的結果時，就會認為選舉「被偷走」。

而且喬治亞州的參議員選舉，兩個席位都是由民主黨候選人勝出，直接改寫了美國的政治版圖，民主黨有望拿下總統、參議院、眾議院的主導權，實現完全執政。

丹尼斯強調，以前發生這樣的事情的時候，傳統保守的立法者，比如州一級的議會人員，就會提出立法，來限制、削弱投票權，比如實行投票者身分證查驗制度等。她認為有色人種的投票權需要捍衛，比如減少語言的障礙等，即提供給選民不同語言的選票，拉高少數族裔、移民社區的投票積極性。

針對上周在華盛頓首府發生的暴亂，有暴徒衝擊國會造成死傷，丹尼斯認為這就是白人至上的暴民想要佔領國會。她說這群人不單單是想要推翻選舉結果，而是要奪取政權。她也是譴責執法部門對於白人以及對於有色人種時候的不同標準。