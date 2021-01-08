科技股大漲 市場無懼民主黨加稅？

蘋果股價7日漲了3.41%，微軟、谷歌和臉書都漲了2%以上，顯示科技股不但沒有受到6日國會暴亂的影響，也沒有受到5日民主黨控制國會參眾兩院的重要政治發展影響。(Getty Images)

喬治亞州兩個參議員席位選舉前，華爾街 普遍擔心，如果民主黨 全取兩席，那麼民主黨就可以控制參院，加上民主黨已控制了眾院，這樣就會使民主黨控制了府會，導致拜登政府上台後，將會通過加稅，特別是提高公司稅，因此對股市和企業不利。但是美股三大指數7日都創新高，特別是科技股大漲，反映出華爾街已迅速調整看法，認為民主黨控制府會，對市場並非壞事，導致股市和科技股大漲。

道指、那指和史坦普500指數7日都創新高，道指還是史上首次升破3萬1000點，以科技股為主的那指也是史上首次升破1萬3000點。蘋果漲了3.41%至130.92元，微軟漲2.85%至218元，谷歌漲2.99%至1787元，臉書漲2.06%至268.74元，亞馬遜也漲了0.76%至3162元；Tesla更大漲7.94%至816元。

民主黨控制了國會參眾兩院是新年以來的最大政治發展，華爾街普遍預期拜登將會提高公司稅，他曾表示會從現在的21%提高至28%，但華爾街預期他最後只會提升至25%；另外富人稅的稅率也可能從現在的37%提高至39.6%，資增增值稅也可能從現在的20%增至25%。

但股市7日大漲，反映出市場改為接受民主黨控制國會的事實，因為拜登上台後勢必通過新一輪的紓困 計畫，華爾街普遍預期新一輪紓困計畫的總支出可能達1兆元，美國人可能獲得1400元的紓困支票(加上年底通過的600元，就是川普所要求的2000元)。拜登政府還可能通過支出達1兆元的大規模基建計畫，紓困計畫和基建計畫的政府支出，將足以彌補加稅對經濟的負面影響。

投資銀行高盛的執長所羅門(David Solomon) 7日表示，股市漲太急，不是沒有危險，但2021年的股市仍然看漲，因為紓困計畫和疫苗面世將有助穩定經濟。