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屋崙市府律師 非裔帕克3度連任

記者劉先進／屋崙報導
競選連任成功的屋崙市府律師帕克希望繼續確保經濟、社會、環境和種族的公正。（記者劉先進／翻攝）
競選連任成功的屋崙市府律師帕克希望繼續確保經濟、社會、環境和種族的公正。（記者劉先進／翻攝）

競選連任成功的屋崙市府律師帕克（Barbara J. Parker）宣誓任職。她表示，8年前，她是屋崙首個非裔市府律師。當開始第三個任期時，既興奮又謙虛，希望繼續確保經濟、社會、環境和種族的公正，過去幾年，屋崙已關閉了五家按摩店，繳獲贓款100萬元。

帕克感謝屋崙選民對自己的肯定，她得以拿到超過80%的得票率，總票數超過17萬5000張。她也謝謝家人一如既往的支持。她說，美國在反思種族主義，在思考黑人的命也是命（Black Lives Matter）等運動的意義，全國也產生對警員問責制改革的需求，以及應對氣候變化的生存威脅的緊迫性。疫情則擴大了系統性種族主義、貧困和非洲奴隸制遺留問題造成的差距和不平等，這也表明，必須承認住房和保健是人權問題。

在過去數年，屋崙立法保護租戶權利，保護了200多個可負擔住房，並且在疫情期間緊急暫停逼遷。屋崙還取締本地環境污染者。比如西奧克蘭的一家垃圾運輸公司，將危險的東西排放到居民區。全球化石燃料破壞環境，導致氣候變遷，法律追查的力度應更大。屋崙也在努力打擊人口販運，保護公眾健康和安全，已關閉了五家按摩店，繳獲贓款100萬元。

帕克說，她還參與了2016年屋崙創建員警委員會的工作。市府也起訴了銀行對非裔農民的種族歧視、違規的掠奪性抵押貸款做法。此外，屋崙一酒店違反最低時薪規定，也被市府起訴。她希望在第三個任期內，打造住房正義，確保更多的可負擔住房，保證市民居住權。

屋崙 疫情 種族主義

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