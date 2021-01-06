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捐50萬元罷免州長 原來是他！

編譯組╱灣區5日電
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

兩周前，一名加州人捐了50萬元給罷免紐森的運動，但這人是誰，一直沒人知道。直到5日，捐出款項的組織「Prov 3:9」才揭開幕後捐款人的身分。

他的名字克魯格(John Kruger)。「Prov 3:9」的經理托瑪斯‧劉(Thomas Liu)5日發表聲明說，捐款來自克魯格，「Prov 3:9」是一個宗教信仰組織。而克魯格反對紐森在疫情中限制宗教崇拜和集會，因為這樣的限制違反了信仰自由的憲法權利。

據舊金山紀事報5日的報導，州府的州務卿網頁顯示，克魯格過去數年曾捐款給民主和共和兩黨的候選人，例如2018年曾捐7300元給當時競選州教育廳長的托克(Marshall Tuck)。托克是民主黨人。州務卿的網頁說，克魯格是橙縣地產公司JB Properties的董事長。

為什麼「Prov 3:9」會揭露捐款人的姓名？因為前聯邦選舉委員會的主席拉夫(Ann Rave)4日向加州檢察長辦公室投訴，指罷免州長是影響全州的大事，不能讓重要捐款隱姓埋名，加州民眾有權知道此人是誰。

拉夫的投訴說：「罷免運動的花費可能需款8000萬元至1億元，捐款人不透露姓名，幕後運作，有違民主的透明精神。」

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