聖克拉拉縣所有圖書館 取消逾期罰金

聖克拉拉縣圖書館區宣布，今年起取消逾期罰款。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

聖克拉拉縣圖書館 區 （The Santa Clara County Library District，SCCLD）4日宣布，將取消聖他克拉拉縣圖書館所有的借閱逾期罰款，也就是聖縣圖書館所有的書籍、雜誌、音樂，或者電影 ，民眾如果逾期歸還，都將不再受罰。而且，如果民眾有逾期的罰款尚未繳納，聖克拉拉縣圖書館區也將一併豁免。

聖克拉拉縣圖書館區指出，多年來聖克拉拉縣圖書館區都沒有對兒童材料收取逾期罰款。新的規定則是更進一步，取消所有的逾期罰款。這也是聖克拉拉縣圖書館區迎接新的一年所啟動的新政策。

「聖克拉拉縣圖書館區的核心價值觀之一，是確保平等和開放地獲得圖書館服務。逾期罰款「不能平等地影響每一個人」，對那些對圖書館服務的需求可能更大的人，罰款反而成為更大的障礙。」聖克拉拉縣監事會主席主席瓦瑟曼（Mike Wasserman）指出，特別在經濟困難時期，使用公共圖書館的資源變得比以往任何時候都重要，「取消遲到的罰款肯定會使居民受益。」

聖克拉拉縣圖書館區並且表示，民眾現有的逾期罰款也將被豁免，大家能夠有一個新的開始。不過，可能要到過幾天，民眾才會能看到賬戶中的現有罰款被免除。

至於遺失物品的處理費用，則依然保留。不過聖克拉拉縣圖書館區表示，圖書館區已經降低大多數物品的處理費用。

此外，聖克拉拉縣圖書館區也推出新的「自動續訂」功能，可以自動延長聖克拉拉縣圖書館區中符合條件物品的到期日期。讀者在被自動續訂之後，將會收到通知。

縣圖書館館長薇克斯（Jennifer Weeks）指出，自動續訂是一個非常好的新功能，讓讀者更為方便與安心，並且能多享受三個星期的圖書館物品。