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僑路基金會線上茶話會 探討社會責任、公民意識、華人參政及疫情發展

記者陳程威／聖荷西報導
僑路基金會元旦線上茶話會。（視頻截圖）
僑路基金會元旦線上茶話會。（視頻截圖）

「僑路基金會」日前舉行元旦茶話會。120分鐘的線上茶話會同時在Zoom及臉書平台直播，探討了社會責任、公民意識、華人參政藍圖以及新冠疫情的最新發展。

社區領袖朱偉人（Sandy Chau）表示，過去一年亞裔特別是華裔遭受到了很多種族仇恨的攻擊，這讓他感到十分傷心與難過。他希望華裔社區積極從政，在政府中發出自己的聲音。

朱偉人強調了希望華裔社區可以跟美國的的其他社區一起合作，共同發聲。

加州政府經濟發展委員尹集憲（Henry Yin）、亞太裔美國公共事務聯盟(APAPA)全國副主席王彦邦 （Albert Wang）回顧了灣區華人的參政歷史，對今日華人群體積極參政的現況表示欣慰。王彦邦希望華人可以理性參政，慎選新聞來源，避免被假新聞所誤導。他也希望華人社區的第一代跟第二代移民之間可以更好的溝通。

灣區華裔民選官員討論了華裔參政的政治藍圖薩拉度加市長趙嬿（Yan Zhao）表示，希望華人群體可以從參與社區當地的服務做起，積累社區服務的經驗與從政的經歷。

庫比蒂諾市議員魏虹（Hung Wei）表示，華人不僅內部要團結跟彼此幫助，同時也要加強與美國其他社區之間的連結。

庫比蒂諾市副市長趙良方（Liang Chao）表示，華人社群內部存在不同看法與政治觀點十分正常，但問題關鍵在於要學會傾聽與理解對方的背景與邏輯。

康曲柯士達社區大學區委員李建（Andy Li）談到在培養華人社區下一代政治領袖時，父母們要特別做到「以身作則」和從「信息壁壘」中走出來，更加學會包容不同的意見。

都布林市議員胡欣（Sherry Hu）表示，希望華人父母可以多帶領孩子從事社區服務工作。

新當選的佛利蒙聯合學區委員張亞靜（Yajing Zhang）指出，新一年學區將會面臨到經費的不足、疫情下如何使學生安全返校，學生心理健康以及因為疫情而落下的課程進度等問題。

RNAimmune總裁兼首席執行官、世界衛生組織新冠疫苗研發小組成員沈棟介紹了疫苗開發的過程同時對疫苗的安全性表示了信心。舊金山加大（UCSF）駐院藥劑師江劍（Calvin Jiang）介紹了疫苗的施打進度。

華人 華裔 疫苗

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