告別2020 金山大事全紀錄 這些事最受矚目…

舊金山華埠的鼠年花車巡遊，是少數在居家令之前最後舉辦的大型活動。圖為中華總商會主席區國雄、市長布里德、中領館總領事王東華一起點炮仗。（記者李晗/攝影）

2020年終於結束。回顧過去一年，舊金山 大事不斷，新聞不斷，是傳媒非常繁忙的一年。本文將回顧全年城中發生的轟動事件，梳理這令人難忘的這過去12個月。

1月 市府腐敗醜聞曝光

1月底時，剛過完農曆新年，聯邦調查局逮捕了時任工務局長諾魯（Mohammed Nuru），拉開舊金山市政府腐敗醜聞的序幕。隨後多名政界高官和華埠社區商界人數陸續被起訴，更有牽涉中國的地產開放商以及高官前往香港的「腐敗」之旅。

2月 華埠舉辦花車巡遊

2月4日，中國疫情 受到舉世矚目，舊金山機場宣布中國的航班減少一半。就在這個疫情即將在美國爆發的前夕，華埠社區頂著巨大壓力，成功舉辦了數年的花車巡遊活動，雖然參與的人數驟減。2月14日情人節當天，市長布里德（London Breed）主動披露與落馬的局長諾魯的戀情往事，一時之間輿論譁然。

疫情成為貫穿全年的話題，沒有之一。圖為華埠散房民眾接受新冠檢測。（記者李晗/攝影）

3月 出現首例新冠確診

3月5日，舊金山出現首例確診新冠肺炎，恐慌情緒蔓延，民眾搶購潮開始。隨後公主號郵輪事件受到全球矚目，船上受困的民眾向外發出視頻呼救，最後公主號停靠灣區奧克蘭（屋崙）港口，船上的人員得以下船接受隔離治療等。3月16日，舊金山宣布全城居家避疫令（Shelter in place），疫情緊繃期正式開始。

4月 遊民收容所爆疫情

4月，舊金山的遊民收容所接連爆出有疫情，隨後市議會通過法例，要利用全市空置的酒店房間安置7000遊民。這個法令收到市府行政一方的反對。在本次疫情中，遊民的安置處理始終成為熱議話題。同時4月起，針對亞裔 的歧視、暴力事件也開始不斷增加。

5月 亞裔染疫死占比高

5月，進入亞太裔文化月的同時，舊金山的亞裔新冠死亡人數占比最高的新聞也引起關注。當時舊金山的新冠死亡人數曾經一度有過半都是亞裔。本報當時持續追蹤，後來市議員也加入向衛生局施壓，衛生局最終解釋稱是年齡高、養老院案例等等的因素。同樣是5月，在商業關門了兩個月後，舊金山積極研究商業重啟零售業，包括路邊取貨等。

6月民權運動席捲金山，民眾在日落區沿海公路參與示威活動。（記者李晗/攝影）

6月 華埠遭遇打砸搶

5月底、6月，轟轟烈烈的美國民權運動隨著佛洛依德（George Floyd）之死而遍地展開，舊金山市中心、華埠也遭遇罕見的打砸搶事件。隨後市長宣布宵禁，民眾在夜間不得出門，商業也不得開啟。6月中下旬，州議會議員丁右立在情婦向媒體爆出交往細節之後，主動承認婚外情事件並道歉，引爆政壇桃色醜聞。

7月 亞裔公交司機被襲

7月4日國慶煙火漫天，一名非裔男童當晚死於亂槍之下，全城震驚並譴責暴力。同時一名亞裔MUNI公交司機被襲擊，針對亞裔的犯罪和暴力問題開始引起各方的迴響。

8月 山火燒尹集成莊園

8月，金山政界出身的賀錦麗（Kamala Harris）獲得時任民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）提名，成為副總統候選人搭檔，金山政界一片歡騰。同樣是8月，加州山火肆虐，「麥當勞大王」尹集成莊園被燒，記者親入CZU（聖馬刁與聖他克魯茲）撤離禁區，一片空山死寂。同樣是8月，華埠散房的擁擠居住環境，成為疫情中脆弱的一環，政界社區也一直在呼籲關注。

9月 微信用戶告川普當局

9月9日，因為山火煙塵，灣區出現橘紅天空，令人費解，全美關注，也掀起對於氣候變化、保護環境的討論。9月時，微信用戶與華人律師代表起訴川普當局發起的微信（WeChat）禁令，案子正式在北加州的聯邦法院開審。最終法官發出禁制令，微信在美國得以「倖存」。

10月 室內用餐開始恢復

10月，疫情稍稍緩和，舊金山室內用餐開始恢復，然而總統川普則宣布確診，全球震驚。同月，舊金山宣布改革城中名校洛威爾（Lowell）高中的招生方式，從分數高低擇優錄取變為抽籤制度，引起質疑。

11月 陳詩敏當選市議員

11月，選舉結束，拜登被宣布勝選，當天金山街頭滿是歡慶的民眾。本地方面，香港移民陳詩敏經過苦戰，以極其微弱的0.36%的優勢艱難取勝，當選舊金山市議員。華裔社區關注的16號提案落敗。同時，疫情開始轉差，州長紐森（Gavin Newsom）出席米其林餐廳派對的事件遭到各方抨擊。

12月 全市疫情再度緊繃

12月，疫苗曙光來臨，來自台灣的華裔男護士陳凱仕在總醫院打下舊金山第一針。全市疫情再度緊繃，戶外用餐也被禁止，居家令再度實施。布里德參加華人好友生日派對、女間諜方芳「潛入」灣區政界也是當月的熱門話題。12月31日，舊金山市府宣布，居家令無限期延長。