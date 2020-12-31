暫免裁員 灣區公交獲聯邦紓困金9.75億

灣區將收到聯邦撥出近10億元公共交通紓困金。（Getty Images）

由於聯邦將撥給灣區 近10億元的公共交通紓困金 ，灣區各大公共交通系統可能暫時擱置大量裁員和削減服務的計畫。但通勤者何時能恢復使用巴士、火車和渡輪仍是未知數，灣區交通系統的長期前景仍不明朗。

聯邦9000億元的新冠疫情 紓困方案包含140億元的公共交通系統援助金，比當初爭取的320億元少了一半以上。灣區交通機構可獲得的金額為9億7500萬元。

灣區大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）會發言人倫許勒（Randy Rentschler）說：「我們很感激能獲得這筆紓困金。」

灣區捷運局（BART）發言人特洛斯特（Alicia Trost）表示，紓困金可暫時避免他們裁員。

舊金山交通總監暨MUNI局長譚姆林（Jeffrey Tumlin）也說：「大規模裁員和削減服務暫時不予考慮。」

現在就看大都會交通委員會如何分配這筆資金，資金分配工作預計將於明年展開。

自3月以來，灣區捷運載客量跌至不到正常時期的15%，由於捷運的營運預算絕大部分仰賴乘客支付的車費，因此是灣區受疫情衝擊最大的交通系統。至於像東灣AC Transit和聖他克拉拉谷交通局（VTA）的巴士系統，主要靠稅金維持收入，因此財務狀況比較穩定。儘管他們也在疫情中損失數百萬元的收入。

VTA發言人布拉克史東（Ken Blackstone）表示，新一輪資金可解燃眉之急，希望能支撐到載客量和收入恢復到到和疫情前一樣為止。

不過，倫許勒替指出，如果許多通勤者繼續在家工作，或乘客不願意再使用和他人共享共間的公共交通工具，運輸單位將面臨艱難的未來。他說：「問題在於：乘客何時回來？有多少乘客會回來？」

特洛斯特表示，捷運將著手實施削減成本的計畫，包括鼓勵退休、減少尖峰時段火車行駛時數、減少周六行駛的火車數量和時數等。