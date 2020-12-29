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加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

「家居鑰匙 」幫屋崙購樓助遊民 60遊民可入住

記者劉先進／屋崙報導
宿舍樓內的床架正在鋪設中。（記者劉先進／攝影）
宿舍樓內的床架正在鋪設中。（記者劉先進／攝影）

加州「家居鑰匙 」計畫（Project Homekey）資助屋崙購買的一棟學校宿舍樓，28日正式開放，預計至少60個遊民可入住，包括20個家庭暫時入住庇護所，作為過渡。40位老人入住房間，作為永久性住房。

州長紐森先前宣布「家居鑰匙 」計畫，希望疫情時助加州各城市購買和修復住房如酒店、汽車旅館、空置公寓樓等，改造成長期住房，供遊民居住。

屋崙獲2000萬元撥款，1000萬購買前加州藝術學院（California College of the Arts）宿舍Clifton Hall。宿舍樓有60多個單元。另外1000萬撥款交給非營利機構灣區社區服務（Bay Area Community Services），在東屋崙周邊購買最多20套獨立屋住宅，改造成可負擔住房。

28日開放的，是加州藝術學院以前的宿舍樓。宿舍樓由非營利組織東屋崙社區（ East Oakland Community Project）和衛星可負擔住房公司（Satellite Affordable Housing Associates）運作。記者28日中午在現場看到，工作人員正加緊布置現場，床架、床墊還豎在一旁。宿舍房間內已裝修清掃完畢。

東屋崙社區計畫總監湯普森（Terrance Thompson）表示，一樓為工作人員和經理入住，以服務居民。二樓和三樓有20個獨立房間，供20個家庭作為庇護所，每兩家共用一衛浴。庇護所只是暫時過渡住房。大樓其他樓層的單元為40個老人的永久性住房。

湯普森說，新冠疫情中，考慮眾多家庭的困難，機構從多個層面幫助。如，遊民搬入，有人幫忙搬家。入住庇護所的20個家庭只是暫時。每家庭都有專案人員幫他們找工作，搬家時尋找其他住房。每家有資格獲6個月的租房補貼，幫助支付從宿舍樓搬走的費用，實現自給自足。

考慮防疫需求，工作人員也多加準備，按疾控中心指南戴口罩，戴手套，消毒、保持六呎的距離。鼓勵入住的家庭盡量待家中，必要活動才外出。如上班、就業面試、看醫生等。人外出回來後，將檢測體溫。任何人有感染病毒症狀，員工會馬上採取行動。「樓內住戶有個好處，都是住在以前的宿舍單元中，相當於各個家庭分隔開的。而很多庇護所，人住得很近。」

湯普森說，當天大樓才開放，員工在布置宿舍，遊民家庭暫時還沒搬進來，最快也要28日晚上7時後，才可能有家庭入住。

東屋崙社區計畫總監湯普森表示，大樓部分單元作為遊民的臨時庇護所，提供就業等幫助，...
東屋崙社區計畫總監湯普森表示，大樓部分單元作為遊民的臨時庇護所，提供就業等幫助，支持其以後搬家，找到永久性住房。（記者劉先進／攝影）
「家居鑰匙 」計畫資助屋崙購學校宿舍樓，供遊民入住。（記者劉先進／攝影）
「家居鑰匙 」計畫資助屋崙購學校宿舍樓，供遊民入住。（記者劉先進／攝影）
加州「家居鑰匙 」計畫資助屋崙購買一棟學校宿舍樓，28日正式開放，預計至少60個...
加州「家居鑰匙 」計畫資助屋崙購買一棟學校宿舍樓，28日正式開放，預計至少60個遊民可入住。（記者劉先進／攝影）

屋崙 庇護 加州

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