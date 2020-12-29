新紓困案 多數華人表示肯定

許多民眾認為，不少人被疫情影響嚴重，紓困支票是及時雨。（記者李榮／攝影）

總統川普27日簽署新一波的新冠肺炎紓困 案，9000億美元 的新冠紓困案，包含給予符合資格的每位成年人600美元紓困支票；28日時，眾議院再順應總統川普的要求，投票同意讓疫情 紓困法案中600美元的紓困額度提高至2000美元。不過，該法案還需要參議院表決，仍面臨不確定性。對於即將到來的紓困現金，多數受訪華人表示肯定，「2020總該有些好事吧。」

擔任家教的陳萱指出，今年在疫情下，她自己的生意也減少兩成，一些家長是因為失去工作，不得不停掉小孩的家教，令人難過，也可看出疫情影響的全面性。她認為，紓困現金不但能幫助一些民眾解決燃眉之急，也能促進經濟，因為政府發錢等於是在經濟的運作中「注入流動性」，產生乘數效果，活絡商業，執得肯定。

「從3月到現在，經濟是明顯的『K型』反轉，有些人持續往上，但也有人一路向下。或許很多人生活維持得不錯，甚至還更好，但也有好多人今年過得非常差。」在佛利蒙一間電子公司工作的Eric Liu也指出，新冠肺炎疫情嚴峻影響巨大，很多產業到現在根本幾乎無法營業，像他的理髮師就已經決定轉行，還有朋友是幼兒園老師，也已經失業七個月，「很多父母都在家工作能夠兼顧。而且送小孩去上學又擔心疫情，因此聽說不少幼兒園到現在都還是很少學生。」

Eric說，這次的經濟反轉差距很大，傳統產業衝擊嚴重，而且未來也可能不會有完全恢復的一天。然而，包括科技業在內的產業非常暢旺，未來趨勢還是一路往上，因此他認為，紓困支票很有必要，能幫助到需要幫助的一群人度過難關。

他表示，自己算是幸運，今年公司的生意非常好，應該是因為許多人在家上班，對於電腦硬體的需求強烈。業績創新高，公司加薪、獎金也都很令人滿意，上周舉辦的線上尾牙與抽獎非常熱絡。其他同樣在科技業的朋友，與硬體周邊相關的也多半不錯，很多軟體產業同樣也是倍數成長，大家工資收入增加不說，又因為在家上班減去開銷，多了與家人相處的時間。