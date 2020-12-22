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楊俊龍早年在香港結識傅高義：他為人和善

記者陳程威／聖他克拉拉市報導
楊俊龍早年和傅高義有所接觸。（本報檔案照）
楊俊龍早年和傅高義有所接觸。（本報檔案照）

美國著名漢學家「鄧小平時代」作者傅高義（Ezra F. Vogel）20日去世。矽谷中興電腦(Central Computer)總裁楊俊龍在學生時代曾與傅高義相識。得知傅高義離世，楊俊龍跟記者談到了他眼中的傅高義。

楊俊龍在1968年到1975年間在香港的大學服務中心（universities service center）現香港中文大學中國研究服務中心（Universities service center for China Studies）擔任研究助理。那段期間與傅高義有所接觸。

楊俊龍在1968年第一次見到傅高義。他說傅高義為人十分和善，交流起來十分順暢也沒有架子。作為研究助理，楊俊龍在大學服務中心的工作是為學者們搜集中國大陸的報紙與解釋中國大陸官方用語。由於楊俊龍在中國大陸的生活體驗，使得他與大量的國際學者相識，因而也與傅高義熟識了起來。

楊俊龍表示，傅高義作為一個「中國通」，在特定的歷史背景下對於推動美中兩國的了解與交流還是做出了很大的貢獻。雖然外界就美對中政策一直都有各種不同的聲音，楊俊龍認為，以傅高義為代表的學者們的溝通接觸，在當時的時空環境下有其歷史價值。

至於是否傅高義的離去代表著對華「接觸政策」時代的終結，楊俊龍也表示出審慎的立場。楊俊龍認為在新的時空環境下，美國對華政策還是要繼續保持開放的態度，要在堅持「普世價值」基礎上繼續加強雙方的接觸與合作。

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