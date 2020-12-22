台灣學校聯合會 華、台、客語冬令營反應熱烈

北加州台灣學校聯合會舉行華、台、客語教學線上冬令營線上講座，不少家長、教師上網聽講座。（翻攝自講座）

北加州台灣 學校聯合會19日舉行北加 州華、台、客語教學線上冬令營線上講座，不少家長、教師上網聽講座，覺得有趣實用。聯合會會長李漢文表示，疫情期間不少人都在家自己教學。教學是專業，透過講座可以了解更多教學的撇步，也能讓家長在家教導小孩多學習一種語言。

金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮表示，僑委會對於華語教學不遺餘力，近年來母語教學有相當高的需求，僑委會在海外推動母語、華語、原住民語等教學，例如讓海外教師到台灣學習，以及提供母語教材資源及網路資源。可上「全球華文網」尋求資源。

僑教中心副主任徐廣梅表示，台灣總面積只有加州的十二分之一而已，小小土地卻有非常豐富多元的文化，她以前也曾在鄉鎮市公所服務，跟著鄉親學了很多台語，現學現賣搏感情，許多五言絕句、七言律詩用台語唸來更有韻味，這次的華、台、客語教學線上冬令營，讓人收穫滿滿。

線上講座由僑委會贊助，邀來幼兒華語講師饒淑惠講解「最新華語教材：幼兒生活華語主題式教材教法」，華語與台語講師李素慧講解「教華語順便學會台語和簡單的客語：兼介幼兒生活華語K1的12首台語兒歌教學」。

饒淑惠說，會說不代表會教學，教學是一門專業，幼教更是專業，教學過程中一定要強調幼兒自主學習，重視幼兒內在的學習動機，這也是一個學與教互動的過程。

李漢文說，華、台、客語教課本和教材練習冊可向聯合會訂購，電話408-497-6210。