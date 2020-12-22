我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

台灣學校聯合會 華、台、客語冬令營反應熱烈

記者江碩涵／灣區報導
北加州台灣學校聯合會舉行華、台、客語教學線上冬令營線上講座，不少家長、教師上網聽講座。（翻攝自講座）
北加州台灣學校聯合會舉行華、台、客語教學線上冬令營線上講座，不少家長、教師上網聽講座。（翻攝自講座）

加州台灣學校聯合會19日舉行北加州華、台、客語教學線上冬令營線上講座，不少家長、教師上網聽講座，覺得有趣實用。聯合會會長李漢文表示，疫情期間不少人都在家自己教學。教學是專業，透過講座可以了解更多教學的撇步，也能讓家長在家教導小孩多學習一種語言。

金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮表示，僑委會對於華語教學不遺餘力，近年來母語教學有相當高的需求，僑委會在海外推動母語、華語、原住民語等教學，例如讓海外教師到台灣學習，以及提供母語教材資源及網路資源。可上「全球華文網」尋求資源。

僑教中心副主任徐廣梅表示，台灣總面積只有加州的十二分之一而已，小小土地卻有非常豐富多元的文化，她以前也曾在鄉鎮市公所服務，跟著鄉親學了很多台語，現學現賣搏感情，許多五言絕句、七言律詩用台語唸來更有韻味，這次的華、台、客語教學線上冬令營，讓人收穫滿滿。

線上講座由僑委會贊助，邀來幼兒華語講師饒淑惠講解「最新華語教材：幼兒生活華語主題式教材教法」，華語與台語講師李素慧講解「教華語順便學會台語和簡單的客語：兼介幼兒生活華語K1的12首台語兒歌教學」。

饒淑惠說，會說不代表會教學，教學是一門專業，幼教更是專業，教學過程中一定要強調幼兒自主學習，重視幼兒內在的學習動機，這也是一個學與教互動的過程。

李漢文說，華、台、客語教課本和教材練習冊可向聯合會訂購，電話408-497-6210。

台灣 加州 北加

上一則

女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

下一則

金山人語／再撐3個月 美國就可轉敗為勝

延伸閱讀

聖誕節將至 消費者重返實體店面

聖誕節將至 消費者重返實體店面
聯絡感情 海外青少年文化志工「回娘家」

聯絡感情 海外青少年文化志工「回娘家」
華台客語教學冬令營 19日線上熱身

華台客語教學冬令營 19日線上熱身
認錯、立匾、推動賠償…彌補奴隸歧視 眾多教會站出來

認錯、立匾、推動賠償…彌補奴隸歧視 眾多教會站出來
綠委提案將僑委會併外交部 藍反對擋案

綠委提案將僑委會併外交部 藍反對擋案
第三屆世界川菜大會 眉山圓滿成功舉行胡曉軍主席應邀參加云端會議並致辭祝賀

第三屆世界川菜大會 眉山圓滿成功舉行胡曉軍主席應邀參加云端會議並致辭祝賀

熱門新聞

考法克斯對於舊金山的病例新增趨勢感到擔憂。（舊金山市府直播視頻截圖）

旅行檢疫令 進舊金山強制隔離10天

2020-12-18 00:14
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

CNN：還有哪些科技公司準備離開灣區?

2020-12-14 09:25
近日新冠死亡人激增，加州加購5000個屍袋供醫院使用。（電視新聞截圖）

屍袋都不夠了…加州新冠死亡數激增 緊急增購5000個

2020-12-15 23:04
不少矽谷科技業日前都宣布將把總部遷離矽谷、搬往德州，圖為德州的樣貌。（梁宇基提供）

科技大企業搬離矽谷 高房價+高稅率 華人家庭紛紛跟進

2020-12-17 02:12
灣區加護病床空床率跌破15%，馬連縣及灣區一些醫院更已降為0%。（美聯社）

病床告急！金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

2020-12-16 23:14
輝瑞疫苗。(Getty Images)

加大教授：疫苗有嘔吐、發冷、頭暈、發燒副作用 表示有效

2020-12-19 01:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議