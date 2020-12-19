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Tesla納入史坦普500 股價月漲70%

編譯組╱矽谷18日電
馬斯克的Tesla將於21日正式被納入史坦普500指數。(Getty Images)
馬斯克的Tesla將於21日正式被納入史坦普500指數。(Getty Images)

自今年11月16日史坦普500指數宣布將Tesla納入指數之後，Tesla的股價一路狂飆。18日是它加入史坦普500前最後一個交易日，股價再漲5.96%至695元，顯示不到一個月內已漲了70%。

Tesla周五的交易數量大增，因為史坦普500為了將Tesla納入指數之內，必須重新調整指數內500家公司的比重(rebalancing)。為了使Tesla符合比重，史坦普估計，需要購入的Tesla股票多達1億2990萬股，以金額計達到8520億元。18日是加入史坦普前的最後一天，因此交易量在預期下大增。

Tesla周五收市的市值是6588億，進入史坦普500後，立即成為比重第七最大。由於體積龐大，所以要做的比重平衡工作也很大。

分析師指出，在史坦普11月宣布將Tesla納入指數前，市場已經預測它會進入史坦普。所以股價在宣布日之前已經上漲。另外，市場也因為Tesla轉虧為盈。所以今年初以來，股價已一路上漲。再加上被進入史坦普，所以今年初至今Tesla股價總共上漲了600%。

那麼Tesla下周一(21日)開始進入史坦普500指數後的情況會如何？分析師指出，一般而言，任何公司進入史坦普之後，股價大都會從加入前的上漲變成為加入後的下跌。這種情況同樣會發生在Tesla身上？

一些分析師18日預測，Tesla 股價2021年仍會上漲。其中長期看好Tesla的分析師蒙斯特(Gene Munster)更預言，Tesla股價可能漲至2500元。

Tesla 股價 指數

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