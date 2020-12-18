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聖他克拉拉縣首批輝瑞疫苗運到 疫苗接種診所 每日限額210人

記者陳程威／舊金山灣區報導
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪。(記者陳程威╱攝影)
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪。(記者陳程威╱攝影)

聖他克拉拉縣政府17日（周四）舉行新冠疫情記者會。衛生局主任柯迪（Sara Cody）表示，近來聖縣的疫情越發嚴重，平均每日1000多例的確診案例。從1月至今聖縣共有5萬1233例確診，562人因新冠肺炎死亡，有566人因新冠住院。

柯迪表示，本周獲得疫苗帶來了希望。但是完成全縣的疫苗接種還需要幾個月。首批輝瑞疫苗可以為6000名照護設施 (skilled nursing facilities)護理人員接種。

目前聖他克拉拉縣已經建立一個診所專門接種新冠疫苗，每天為210人接種。該診所將一周工作七天，當天是疫苗接種的第一天，210個預約名額全部填滿。

新任聖他克拉拉縣議員李洲曉呼籲大家假期盡量留在家裡。（記者陳程威╱攝影）
新任聖他克拉拉縣議員李洲曉呼籲大家假期盡量留在家裡。（記者陳程威╱攝影）

聖縣政府新冠首席檢測員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，輝瑞疫苗需要注射兩劑，目前縣府收的所有輝瑞疫苗都是第一劑，預估還要幾周後才會開始收到第二劑。

他表示，聖縣負責為照護設施的住戶與護理人員進行疫苗接種。芬斯特謝柏強調，這些人口只占5％，卻占死亡人數45％。

芬斯特謝柏指出，到周末時，縣裡所有醫院都會陸續獲得疫苗並開始接種。他表示對疫苗安全性有信心，希望公眾也可以相信科學。

議長查維茲（Cindy Chavez）表示，她理解民眾都已經筋疲力盡，對於疫苗的到來十分興奮，希望大家繼續保持社交距離

新當選的縣議員李洲曉（Otto Lee）表示，收到疫苗非常重要，目前全縣的病床已經接近負荷。他希望全縣居民可以繼續保持社交距離並且保持戴口罩的習慣。李洲曉希望居民假期留在家裡，使用zoom等工具保持連繫。

聖縣新冠疫情應急中心的張繼月（Anne Chang）也希望華人可以加强檢疫。

疫苗 疫情 社交距離

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聖他克拉拉縣3家前線醫護 已施打疫苗

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