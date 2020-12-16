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屋崙港口推新債券再融資 估省8700萬

記者劉先進／屋崙報導
屋崙港表示，正在利用新的債券發行，再融資5.44億的債務。港口在11月19日完成了債券定價。由於有利的市場條件，預計將實現淨現值節省8700萬。（港口供圖）
屋崙港表示，正在利用新的債券發行，再融資5.44億的債務。港口在11月19日完成了債券定價。由於有利的市場條件，預計將實現淨現值節省8700萬。（港口供圖）

屋崙港表示，正在利用新的債券發行，再融資5.44億的債務。港口在11月19日完成了債券定價。由於有利的市場條件，預計將實現淨現值節省8700萬。港口解釋說，這就像以較低的利率對房屋進行再融資，從而降低未來的債務支付成本。

港口的債券分兩次發售。第一筆在12月3日結束，債券交付給投資者以換取資金。第二筆在明年2月2日。

負責發布有關股票、債券和商品的金融研究和分析的標準普爾金融服務公司（Standard and Poors），肯定了屋崙港的長期評級，屋崙港的優先債券評級為A+，中間級債券為A，並取消了他們在今年8月對該港評級的負面觀察。

標準普爾在評級報告中指出，屋崙港擁有非常強大的管理和治理能力，這從一個經驗豐富、積極主動、高效的管理團隊，以及審慎的財務、風險和債務管理實踐中可以看出。

屋崙港擁有並運營屋崙國際機場（OAK）。屋崙機場是標普沒有降級的少數機場之一。標普指出，港口收入多樣、流動性強，扮演了北加州地區交通基礎設施資產供應商的重要角色。但報告對未來的展望仍然是負面的，為了反映航空旅行需求的不可預測性，其影響將繼續給港口的財務指標帶來壓力。

屋崙港代理首席財務官朱莉·林（Julie Lam）說，港口債券上市的時機恰到好處。港口有三個收入部門，海運、航空和商業地產，有多元化業務線的優勢，而標準普爾在維持評級的同時取消了負面觀察，幫助其發行的債券在市場上脫穎而出。

著名信貸評級機構惠譽國際（Fitch Ratings）確認港口的高級留置權（senior lien）債券評級為A+，中間留置權評級為A。惠譽認為港口的多元化收入和海運的長期租賃協議是其優勢所在。分析也認可屋崙港保守的債務結構，適度的資本計畫以及在疫情影響之前的強勁財務狀況。但相關展望反映了疫情對港口運營和財務表現的全行業不利影響，和復蘇的時間、規模的不確定性。

債券 屋崙 機場

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