好姐妹台南市 贈聖荷西市府6000片口罩

這批捐贈給聖荷西市府的口罩外箱上也印有台南市長黃偉哲的圖片。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西 -台南姐妹市協會及台南市政府日昨捐贈聖荷西市政府6000個台灣 製醫療級口罩及300個護目鏡。聖荷西-台南姐妹市協會會長薛美英表示，台南市與聖荷西市從1977年開始就互為姐妺市，捐口罩展現了「Taiwan Can Help」的精神。

薛美英也是聖荷西-台南姐妹市協會的創辦人。她表示，台南市與聖荷西市互為姐妹市已有43年，原本每年都有固定許多與聖荷西市府的互動活動。但受到疫情影響，今年都先暫緩了。自今年夏天起就開始策畫送口罩活動，直到年底終於完成活動，非常開心。台灣的醫療口罩世界聞名，能讓姊妹市運用品質好的醫療口罩，展現了「Taiwan Can Help」的精神。

金山灣區華僑文教服務中心閻樹榮表示，兩座城市的交流互動，是非常好的國民外交，也展現了台灣與美國 互相幫助的力量。台灣的政界、民間、醫界、學界與民眾全體高度配合，防疫相當成功，人民能享有正常的生活，如今台灣將防疫成功的成果貢獻回饋出來，展現兩個城市的情誼，僑教中心為台美人的愛心貢獻感到相當驕傲。

聖荷西市府國際事務部經理黑格斯（Joseph Herges）表示，台灣之前已有不少組織也捐贈過口罩，非常感謝台灣的熱情協助。聖荷西市與台南市也有43年的姐妹市情誼，過去也辦了許多慶祝活動與互動。聖荷西市府一定會把物資用於市民所需。

這批捐贈給聖荷西市府的口罩外箱上印有台南市長黃偉哲的圖片。黃偉哲寫信給聖荷西市長李卡多表示，新冠病毒是共同看不到的敵人，更該聯合人民，攜手抗疫。他表示，過去幾個月，台灣取得了抗疫成功，此刻更願意為美國人民、姐妹城市提供幫助，傳遞台灣人民的貢獻，期待控制住疫情，回歸正常生活的時刻。

出席者還有駐舊金山台北經濟文化辦事處組長周文、聖荷西-台南姐妹市協會秘書長陳天令、北加州南灣同鄉會前會長王淑梅。