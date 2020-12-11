張盈盈出任金山上訴委員 唯一華裔

越南難民之女張盈盈（Tina Chang），出任金山市府上訴委員。（張盈盈提供）

舊金山市府內重要的委員會——上訴委員會（Board of Appeals）將迎來一位華裔委員。城市規畫專業出身的張盈盈（Tina Chang），早前獲得市議會議長余鼎昂的提名 ，進入上訴委員會。

市議會在本周的會議上通過提名，正式確認張盈盈的委員身分。她將於11日周五（今日）宣誓就職。

張盈盈表示，希望利用自己的專業知識來回饋社區。她透露，自己考慮了很久才決定爭取這個提名，希望能夠為弱勢群體發生，幫助社區。

張盈盈在城市規畫方面上的工作經驗豐富。她曾經在舊金山市府規畫局任職，隨後又在美國海軍的海外分支工作，駐扎中東地區數年。現在的她是一個三歲男孩的媽媽，任職於一家公司。

市府的上訴委員會，通常被視為是法律訴訟前的最後一道關卡。委員會作出決定後，不滿的一方很可能提起訴訟。舉例而言，像是許多開發案、建案等，經過層層審批，可能在市府規畫局等地獲得通過或者否決。隨後開發商或者其他團體可以在上訴委員會內進行上訴。委員會的決定之後，可能引起訴訟。

現在的委員會內沒有華人，有另一位亞裔Darryl Honda。

張盈盈是越南難民之女，家人是越南華僑。她在德州出生之後，一歲搬來加州 ，隨後一直在加州長大。她受訪時強調，希望自己能夠作為一個例子，讓更多的人可以勇於突破，在遇到問題的時候爭取話語權（be at the table），不要懼怕於現實的既定情況。

提名張盈盈的余鼎昂表示，上訴委員是一個非常重要的官職，感謝張盈盈挺身而出。他強調，張盈盈出身移民家庭 ，對於弱勢群體、移民的事宜有敏感性，相信她的能力和經驗。