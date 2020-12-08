促進矽谷發展！聖荷西Google村 評比獲高度肯定

聖荷西Google村獲主要社區團體高度評價。(圖由Google提供)

位在聖荷西 市中心Google 村獲得主要社區團體「Catalyze SV」評比的漂亮成績單，肯定計畫致力影響與促進矽谷 良好發展。Catalyze SV期待Google村廣納各界意見在計畫設計中，逐步發展成為聖荷西一個充滿活力的新社區。

Google「市中心西村」(Downtown West)座落在靠近聖荷西市中心Diridon火車站及SAP中心之間，矽谷社區團體將其評價為真正轉型項目，將成為全新活躍的交通導向社區核心。Google村內將建設辦公大樓、房屋、餐廳、商店、旅館房間、娛樂樞紐、文化中心與開放空間，並將新聘最多2萬名員工。

Catalyze SV根據Google村的社區規畫、可負擔性、交通、傳承、強度、可持續性、活力等七個類別評估計畫內容，滿分5分、Google村獲得4.29高分，指出其在Diridon車站旁建造開發計畫，把交通樞紐和市中心連結，提高聖荷西城市吸引力與對公共交通的使用。七個類別如下：

●社區規畫：Google村徵求社區意見，包括對提案公共空間建議等，設計時納入社區想法。

●可負擔性：Google承諾建造25%可負擔房屋。

●交通：市中心Google村包括行人優先專區、自行車道，以及騎車與步行路徑。

●傳承：建造計畫同時考慮周圍地區，保護並活化歷史建築。也有創意地再利用聖荷西歷史悠久的自來水公司大樓。

●強度：Google最大程度發展以公共交通導向為中心的社區。

●可持續發展：Google村展現不會製造任何額外溫室氣體排放的優良環境標準。

●活力：建設公共開放空間，提供民眾在社區內休閒娛樂。