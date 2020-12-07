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美中綠能峰會 朱棣文：國家須花錢刺激經濟

記者李榮／灣區報導
朱棣文指出，中國是許多新科技的試驗場（testing ground），美國可以幫助中國，也能夠向中國學習。（記者李榮／翻攝）
朱棣文指出，中國是許多新科技的試驗場（testing ground），美國可以幫助中國，也能夠向中國學習。（記者李榮／翻攝）

「國際綠色能源峰會」今年改為線上舉行，峰會由美中綠色能源促進會聯合中國電機工程學會、清華大學能源互聯網創新研究院共同主辦，以「後疫情時代的綠色能源創新與國際合作」為主題，邀請諾貝爾獎得主、聯合國秘書長顧問、中外院士、國際能源署負責人、以及可再生能源、能源互聯網、智慧交通、儲能技術、智慧城市、能源投資等各個行業的人士參加。

加州副州長康依蓮（Eleni Kounalakis）、中國電機工程學會理事長舒印彪、聯合國秘書長顧問薩克斯、國際能源署可再生能源負責人弗蘭克、清華大學能源創新互聯網研究院院長康重慶、美中綠色能源促進會執行會長王麒都在開幕式上致辭。主辦單位說，峰會聚焦綠色能源前沿創技術，希望整合創新思維，並抓住綠色發展的新機遇，推動國際合作共贏。

諾貝爾獎得主、美國能源部前部長朱棣文，以及2019諾貝爾獎得主、工程院院士惠廷漢姆（Michael Stanley Whittingham）、國務院前參事、中國可再生能源學會前理事長石定寰、中國工程院院士黃其勵都在會議上作主題報告。

峰會也增加「對話諾獎得主」環節，由美中綠色能源促進會執行會長王麒與朱棣文和惠廷漢姆對話，針對全球綠色能源革命、後疫情應對氣候變化的解決方案、清潔能源技術創新等主題進行討論。

促進會執行會長王麒指出，疫情還在繼續，冬天時還可能更糟糕，疫情也導致全球經歷經濟衰退，各國政府相繼推出對策，包括各種「綠色復甦」計畫。朱棣文在2009年任能源部部長時，也剛好在經濟衰退時，透過政策配合做出許多應變；現在十年以後又碰上經濟衰退，可能有一些看法與見解。

朱棣文指出，國家必須要花錢刺激經濟，例如投入現代化基礎建設。但最好不要只花錢在短期的目標，而是能花在有長期的眼光與影響的項目。就綠色能源來說，美中兩國在新能源研發、能源儲存等多領域可合作交流，中國也是許多新科技的試驗場（testing ground），美國可以幫助中國，也能夠向中國學習。

2019年諾貝爾化學獎得主惠廷漢姆則指出，未來每個國家都應該努力終止燃油動力，「我們有責任為後代子孫打造更乾淨綠能的環境。相信2020年起，未來的十年是儲備能源的時代，大家也共同避免全球暖化。」

2019年諾貝爾化學獎得主惠廷漢姆認為，國家應該要打造更清潔綠能的環境。（記者李...
2019年諾貝爾化學獎得主惠廷漢姆認為，國家應該要打造更清潔綠能的環境。（記者李榮／翻攝）

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