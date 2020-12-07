台灣商會年終回顧 要加強串聯台美百工百業

加州共和黨副主席郭宗政在感恩活動現場拉小提琴演奏美國國歌，商會人士將手放在胸前唱起美國國歌。（記者江碩涵／攝影）

舊金山灣區台灣 商會5日舉行年終感恩。會長周信結表示，他接任會長以來適逢疫情，但仍積極舉行活動聯繫會員與僑胞感情，也發揮台灣防疫 成功的力量，捐助灣區各地政府及許多組織口罩，希望台灣防疫經驗帶給台美關係更緊密的聯繫，也推動雙邊貿易關係，創造多贏。

北美台灣商會聯合總會第33屆總會長吳怡明表示，9月他回台灣拜訪了許多經貿人士與政要，也親身經歷了台灣防疫成功的關鍵。他說，矽谷與台灣本來就有很緊密連結，希望透過台美關係的穩定，讓台美間的百工百業都串聯一起。

加州共和黨副主席郭宗政（Peter Kuo）表示，共和黨這次在國會又多四席，希望能快速通過台灣保證法，簽訂台美雙邊MOU等協定，透過雙邊經貿合作，讓台美合作發揮最大的力量。

近期灣區疫情嚴重，不少人也透過錄製影片參與商會的年終活動。

中華民國副總統賴清德在影片中表示，商會自從1995年成立以來，不僅與當地政府關係密切，更長期從事人道關懷與公益，協助政府爭取更多友台的力量，以這次疫情來看，「一千萬個口罩、一千萬個愛心」讓各地弱勢團體與社會得到更多防疫資源，展現台商不落人後的精神，也展現「Taiwan can help」精神。

僑務委員會委員長童振源在影片中表示，僑委會扮演槓桿角色，建立當地聯絡窗口，匯集資訊人脈服務全球僑胞，他將努力連結台灣經濟發展與美國 矽谷成功的關鍵，透過產業升級與科技、農業服務方案等，提供更多國際產學合作的機會。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪在影片中表示將結合僑團推動更多國際合作、全民外交活動，例如商會僑胞可繼續做口罩外交，也可以增加自己選區的美國政要、議員等連繫合作，有更多的互動。他支持台裔僑胞參選當地民選官員。賴銘琪說，47%的美國台僑集中在加州，更多台裔民選官員支持台灣，對於推動台灣國際地位會更有幫助。