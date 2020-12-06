疫情下的聖誕禮 華埠12優秀學子獲贈iPad

12名學生獲得獎勵iPad。（記者黃少華／攝影）

舊金山華埠 消防局與美化華埠行動委員會（Be Chinatown）合作，於5日午間在駐美中華總會館門前派發聖誕禮物。來自華埠四所學校和三個散房家庭的12名中、小學生各獲得一台新款iPad，用於支持新冠疫情 之下的居家遠程學習。

四所學校包括：美洲中華中學校、南僑學校、聖瑪利學校、金巴崙華文中學。

前往現場領取獎勵的學生分別是：黎翰霖、歐紀彤、陳政鴻、趙逸馨、黃廣宇、程心瑪、黃希兒、王佩縈、陳玉燕、林業國、曾玲玲。

為減少疫情的潛在風險，活動全程在戶外舉行。參加者全程戴口罩，並且盡可能保持社交距離。

舊金山消防局代理副局長余漢傑（Ken Yee）、縣警局局長宮本（Paul Miyamoto）的辦公室主任周朝彪（Richard B. Jue）、華埠中央警局分局長易文耀（Robert Yick）出席了此次活動，為學生送上節日禮物。

余漢傑表示，希望這些學生通過使用新的iPad學習，在未來的學業上繼續取得進步。余漢傑說，他自己也在華埠長大，對童年生活依然記憶猶新，其中就包括在華埠的操場上領取聖誕禮物。

代表美化華埠行動委員會出席此次活動的人士有：委員會主席夏強生、副主席梅德進、財政勞微笑、秘書李翠梅、公共關係陳展明，以及顧問委員李彪、蔣澤綿、李顯輝。

陳展明說，給學生特別送出iPad，旨在鼓勵他們在疫情之下能更方便和努力地學習。獲得iPad獎勵者都是四所學校推薦的優秀學生。

12日（下周六）上午10時，華埠消防局與美化華埠行動委員會將在華埠天后廟街舉行下一場活動，為華埠600名孩子送出由消防局捐贈的玩具禮物。陳展明說，這些孩子來自學校、散房家庭和其他低收入家庭，已經提前獲得安排，可直接前往天后廟街現場領取。為避免人群聚集，屆時將快速分發禮物，讓孩子和家長盡快離開現場。