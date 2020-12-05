捷運新勞資合同 乘客恢復疫前60%可漲薪

灣區捷運和三大工會達成新勞資合同。合同約定，員工第一年不漲薪，在第二年和第三年，若工作日的平均乘客量至少達到疫情前的60%，就可漲薪。（記者劉先進 ／攝影）

灣區捷運 （BART）表示，董事會批准了三大工會的新勞資合同。明年7月1日生效的新合同約定，員工第一年不漲薪。在第二年和第三年，若工作日的平均乘客量至少達到疫情 前的60%，就可漲薪。在60%以上，隨著乘客量每增加5%，薪資水準也遞增。

捷運和員工的舊合同本來在2021年6月30日到期。新的合同期限為2021年7月1日至2024年6月30日。另外，捷運員警工會的合同期截至日為2022年6月30日。

捷運總經理鮑爾斯（Bob Powers）和三個工會ATU Local 1555、SEIU Local 1021捷運分會、SEIU Local 1021專業分會聯合聲明表示，捷運三個最大的工會和地區管理部門，已在現有合同到期前6個月、達成了新的3年合同。在捷運面臨最嚴重的財政危機中，增加了財政穩定性和可預見性。勞資新協議，將使捷運專注於提供穩定和可靠的服務，並展示了緩解疫情和歡迎乘客回歸的方法。

新合同中的第一年沒有薪資增長。合同要求，第二年和第三年可有條件地小幅增加工資。若工作日的平均乘客量至少達到疫情前的60%可漲薪。隨著乘客量每增加5%、超過疫情前60%的客流量，薪資上漲也遞增。

除了工資條款外，合同還包括一些適度的變化。從3月22日開始在Antioch車站增加工作人員。捷運也將在此後更新列車時間表。

捷運表示，雖然新合同大大增加預算 的穩定性，但並不排除需要重新審視節約成本解決預算危機的可能性。合同中也約定，如果有必要進一步節約成本以避免裁員，雙方可以選擇共同同意、重新簽訂合同。管理層和工會領導層將繼續合作，根據當前的經濟狀況調整員工隊伍的規模。但在疫情不確定的時期，如此做法將繼續成為挑戰。

捷運表示，提前解決勞動合同問題是員工在前所未有的時期挺身而出的最新例子。自疫情開始以來，勞資雙方一直在合作，促進安全，確保為公眾提供可靠的服務。期待繼續協作，提升全面服務，確保有能力支持灣區的經濟復甦。