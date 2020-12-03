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全美亞裔傑出工程師系列演講 首場由陸惠晨談5G

記者李榮／聖荷西報導
美洲中國工程師學會將舉辦的全美亞裔傑出工程師系列演講，陸惠晨主講。（美洲中國工程師學會提供）
美洲中國工程師學會將舉辦的全美亞裔傑出工程師系列演講，陸惠晨主講。（美洲中國工程師學會提供）

美洲中國工程師學會（CIE-USA）宣布，將舉辦的全美亞裔傑出工程師（AAEOY）演講系列。首場由AT&T副總陸惠晨（David H Lu）主講，預計於5日（周六）下午5時透過Webinar進行。陸惠晨當日的講題為「5G--移動通訊與軟件定義網路的完美碰撞」。之後還有現場訪問，圍繞「從音樂家到科技高管的歷程」。觀眾可在當場向主持人提問。

陸惠晨1987年加入AT&T，擔任過AT&T多個領導職務，獲頒AT&T的「CIO 100獎」、2015年IEEE通訊領域的主席獎、2017年全美亞裔傑出工程師獎。目前他帶領2500位同仁，正在建立AT&T的自動化平台的架構、開發、工程，希望透過開源的做法，讓AT&T的網路能夠虛擬化。

陸惠晨本身也活躍於社區，參加包括AT&T InspireAsian、美洲中工會達拉斯分會、達拉斯的亞裔商會等，同時他也是位知名的大提琴演奏家。

陸惠晨指出，目前的世界面臨不斷加速的創新，無論是業界或社會生活都面臨前所未有的改變步調。舉例來說，目前重要的技術如綠色能源、半導體、人工智慧、機器學習、無人駕駛汽車、智能居家等都快速進展，而且是透過軟體來達成，「這個衝擊既深且遠，持續地改變世界。」

美洲中國工程師學會介紹，舉辦十多年的全美亞裔傑出工程師頒獎典禮是全美國的活動，表揚最傑出的亞裔工程師在領導、技術成就、以及公眾服務上的表現。傑出工程師頒獎典禮從2002年開始，至今已經有304位受獎者，獲獎人在科學、技術、工程、數學（STEM）領域作為模範，得獎人包括諾貝爾獎得主、學術領袖、公司高管及太空人等。

美洲中國工程師學會指出，今年的全美亞裔傑出工程師年會因新冠肺炎（COVID-19）而延期，主辦單位決定改為舉辦「全美亞裔傑出工程師演講系列」，邀請過去的得獎人分享他們的技術遠見和經驗，與STEM社群進行更廣泛的交流。

活動免費，報名網址：https://aaeoy20201205.eventbrite.com。

亞裔 AT&T 中國

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