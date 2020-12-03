中低收入家庭首購者 可申請2.5萬元買房頭期款

富國銀行基金會幫助首購者付頭期款（Down payment），灣區中低收入家庭有機會得到25000元頭期款。（記者江碩涵／攝影）

灣區房價 飆漲，讓不少中低收入 家庭買不起房。富國銀行基金會（Wells Fargo Foundation）2日宣布一項950萬元的計畫，幫助首購者付頭期款（Down payment）。灣區中低收入家庭只要申請，就有機會可以得到2萬5000元的頭期款。

聖荷西市長李卡多表示，這筆捐款有助於陷入困境的中低收入家庭轉為擁有房屋。尤其灣區貧富差距愈來愈嚴重，疫情期間可以看到鴻溝更深、貧富差距擴大的跡象。

聖荷西市府指出，即便是高科技專業人士薪水較高，但在經濟成長、住屋短缺的情況下，要在灣區買房的成本仍是全美數一數二高。即便是房價較低的社區，這十年來房價也暴漲，嚴重打擊中低收入家庭購屋的可能性。根據哈佛大學最新研究，約有四分之一的灣區居民，有一半的收入都拿來支付房屋支出。

富國銀行2012年建立了慈善計畫NeighbourhoodLIFT，每年針對美國不同城市進行購屋贊助等計畫，曾於2012年、2017年在灣區推出類似活動。2017年時的活動內容，是讓灣區中低收入家庭，申請貸款時可減少3萬元頭期款。

富國銀行基金會這次推出的計畫，除了個人房貸申請者外，也包括一筆52萬5000元的資金，專門支持提供個人財務諮詢的社區組織作為使用。

富國銀行基金會訂定2021年2月1日為計畫截止日，房貸申請者的資格要求是縣家庭收入中位數的前80%之下。聖他克拉拉縣是家庭收入低於11萬1840元、阿拉米達縣為9萬5360元。

富國銀行基金會表示，申請人必須是首次購屋且必須在期限內完成購屋流程，並且在房屋至少居住五年。五年內就搬離的人，必須賠償銀行一定比率的贈款。更多活動內容可以至網頁https://www.wellsfargo.com/mortgage/lift/ 查詢。