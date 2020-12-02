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疫情下 華運會破天荒整年僅舉行壘球賽

記者李榮／灣區報導
每年都舉行大型體育賽事的華運會，今年因疫情關係，不得不暫停開幕式。但排除萬難還是於日前舉辦了壘球友誼賽。（華運會提供）
每年都舉行大型體育賽事的華運會，今年因疫情關係，不得不暫停開幕式。但排除萬難還是於日前舉辦了壘球友誼賽。（華運會提供）

金山灣區華人運動大會多年來在社區凝聚力量、推廣運動健身的風氣，並且舉行大型的運動會與開幕式典禮。然而今年因受新冠肺炎（VOCID-19）疫情影響，無法依往例舉行。但華運會依然仍秉持對體育運動服務的熱情，在防疫優先原則下，日前舉辦壘球賽。也是華運會今年難得的體育活動。

華運會主委陳思如指出，金山灣區華人運動大會自1985年成立以來，歷屆主任委員與籌備團隊從沒有因爲任何艱困的理由暫停。僑胞朋友都很期盼一年一度、中華民國海外最大的運動賽事。「不料在2020年因為新冠疫情的關係，為防疫安全起見，不得不暫停舉辦各項運動賽事及開幕式大會，成為很多人心中的遺憾。」

她表示，在疫情期間，華運團隊雖不能正常辦理各項比賽運動賽事，但仍本著服務北加州僑民的熱血一顆心，盡力貢獻各項資源和人力服務僑社。例如，3月搬運帳篷到僑教中心搭建來分流辦理領務工作的僑民安全距離。6月協助辦理北加州21個僑團團購購41萬片台灣製醫療口罩。10月配合南灣雙十國慶委員會辦理子場升旗典禮「華運快閃慶雙十」，希望凝聚中華民國台灣海外華僑的向心力與認同感。

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