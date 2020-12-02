新建築電氣化案 屋崙市有望過關

屋崙新建建築物將不能安裝天然氣管道供居民明火煮食。（記者黃少華／攝影）

屋崙 市議會於12月1日晚間審議市長薛麗比（Libby Schaaf）、市議員卡爾布（Dan Kalb）和勵琪（Nikki Bas）提出的建築電氣化立法，要求禁止在新建建築物安裝天然氣 管道，並且全部採用電力。

建築電氣化立法目的是改善公共衛生、提高安全性及減少溫室氣體排放。

獲得市議會通過後，這項立法將要求所有新住宅和商業建築的開發商提交建築申請，在沒有任何天然氣基礎設施的前提下進行設計和建造。立法不影響現有建築物使用天然氣。對舊建築加建（ADU）或改建，並且出於科技可行性受限的原因，也可獲得豁免。

他們表示，與電力不同，在家庭和建築物內燃燒的天然氣是不能淨化的。天然氣的主要成分甲烷是極强的溫室氣體，比二氧化碳强80倍以上，排放到大氣中會嚴重影響氣候。消除建築物中的天然氣可以降低地震後發生火災的風險，並降低兒童患哮喘的可能性。家裡有煤氣灶的孩子，患哮喘的機率要高出42%。

建築電氣化立法的主要起草人卡爾布說：「如果不迅速放棄使用天然氣，屋崙就無法實現氣候目標。我的立法將使屋崙站在全加州 的前列。州府能源政策和較低的可再生能源價格意味著，用電力替代天然氣是消除建築物溫室氣體排放最快、最安全、最便宜的途徑之一。减少依賴天燃氣還將降低火灾風險，簡化和維護建築系統，並改善室內空氣品質。」

市長薛麗比表示：「屋崙在為所有家庭建設更清潔、更安全、更健康的都市方面居於全國領導地位，並繼續向全電力建築過渡。我很自豪能與卡爾布市議員就這項大膽的承諾進行合作，以减少碳排放，確保屋崙和全世界有一個更綠色的未來。」

截至2020年底，加州有30多個縣市禁止或大幅削减天然氣在新建築中的使用，包括灣區的舊金山、聖荷西、柏克萊和列治文市。