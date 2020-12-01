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驢明星珍妮過世 巴洛阿圖居民難過

記者江碩涵／巴洛阿圖報導
驢子佩里與珍妮常常一起出現在孩子們面前。（廖嘉怡提供）
驢子佩里與珍妮常常一起出現在孩子們面前。（廖嘉怡提供）

南灣巴洛阿圖Barron Park中的Bol Park有個非營利社區組織驢子計畫（Donkey Project），公園內有群受到保護的驢子，因長期住在公園，是社區內相當受歡迎的動物，其中一隻近30歲的明星驢子珍妮（Jenny）上周因腹部腫瘤出血而過世，讓不少家庭及孩子們都很難過。

非營利社區組織驢子計畫設立在巴洛阿圖Barron Park內，專門收養被拋棄的驢子。公園內最有名的驢子就是曾擔任電影「史瑞克」驢子樣板的公驢佩里（Perry），珍妮就是佩里的女伴。許多家庭得知「史瑞克」驢子是以佩里為模型，特地造訪公園，參觀驢子計畫，是南灣闔家歡樂的社區活動之一。

巴洛阿圖社區報報導，驢子計畫負責人基拉特利（Jenny Kiratli）指出，珍妮是舊金山灣區淘金熱時代留下來的工作驢後代，後來這批工作驢都被棄養，珍妮一直在加州土地管理局的土地上流浪，曾被南加州一對夫妻收留在牧場，但因夫妻年紀大無法再照顧動物，輾轉送到巴洛阿圖的驢子計畫，居住下來並與佩里在一起生活。

佩里是電影驢子明星，珍妮也跟著走紅。今年自從疫情發生後，動物園關閉，只有戶外郊區、山上和公園可以散步，不少華裔家庭看到巴洛阿圖Barron Park驢子計畫相關資訊，紛紛前往參觀，成為今年華裔家庭熱門前往的遊樂地。

就連驢子計畫的工作人員也曾好奇，為何今年參觀驢子計畫的華裔家庭特別多？他們也表示非常高興有更多人看到驢子計畫，能帶給孩子們更多歡樂。

佩里與珍妮常常一起出現在孩子們面前，珍妮因為腹部腫瘤出血破裂而死亡的消息尤其讓孩子們感到傷心。

臉書「艾麗小姐的玩耍日記」粉絲團主廖嘉怡（Cherry Bracken）說，覺得非常難過，今年才帶兩歲多的孩子去看驢子兩次，這也是孩子第一次與驢子有這麼近距離的接觸，尤其佩里與珍妮都非常親人、貼心，謝謝珍妮帶給孩子如此珍貴又特別的體驗，希望佩里可以繼續健康，不會因珍妮離開而感到孤單。

台裔科技業工程師李馬修說，當初得知驢子計畫，第一時間就帶全家去公園踏青散步、與驢子玩，是相當美好的回憶，驢子很親人很可愛，驢子計畫的工作人員也會講解很多驢子的故事由來，非常寓教於樂，對於珍妮離開感到不捨，他相當支持驢子計畫，未來還會繼續帶孩子去看驢子。

基拉特利表示，未來可能會在公園內進行相關紀念計畫，例如種棵樹之類的，也歡迎更多民眾了解驢子計畫，可以至網頁：barronparkdonkeys.org查詢更多資訊。

巴洛阿圖Barron Park驢子計畫裡的佩里是電影「史瑞克」驢子原型，伴侶珍妮...
巴洛阿圖Barron Park驢子計畫裡的佩里是電影「史瑞克」驢子原型，伴侶珍妮也跟著走紅。（廖嘉怡提供）
驢子計畫設立在巴洛阿圖Barron Park內，專門收養被拋棄的驢子，是闔家歡的...
驢子計畫設立在巴洛阿圖Barron Park內，專門收養被拋棄的驢子，是闔家歡的社區活動。（廖嘉怡提供）
驢子計畫設立在巴洛阿圖Barron Park內，專門收養被拋棄的驢子，是闔家歡的...
驢子計畫設立在巴洛阿圖Barron Park內，專門收養被拋棄的驢子，是闔家歡的社區活動。（記者江碩涵／攝影）

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