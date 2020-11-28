囚犯詐失業救濟金 聖馬刁22人涉案
加州多地的地方檢察長辦公室正在調查加州史上最嚴重的救濟金金詐騙案。數萬名囚犯詐騙加州就業發展局（EDD）失業救濟金超過10億元。
在本周寫給州長辦公室的一封信中，加州9名地方檢察長組成的特別工作組表示，全加州3月至8月有超過3萬5000起囚犯提出的EDD失業救濟金索賠。在這些索賠中，每人已經獲得支付2萬元，總額超過1億4000萬元。一些囚犯的身分信息被盜用來申請福利。也有一些囚犯是直接參與詐騙犯罪。
特別工作組成員之一的南加州河濱縣地方檢察長赫斯特林（Michael Hestrin）說：「囚犯的配偶、父母、兄弟姐妹或外面的幫派同夥，都拿到了EDD借記卡，並開始購買奢侈品。很難理解他們是如何做到這一點的？政府是如何變得如此不重視的？」
聖馬刁縣是第一個對這起騙局發出警告的縣。在聖馬刁縣，共有22人被指控串謀實施EDD欺詐。其中16人是正在服刑的囚犯。另外6人是已經刑滿獲釋，負責在監獄外幫忙操作。他們每個人都申請到額度在25萬元至50萬元之間的EDD失業救濟金。所有款項都由EDD直接存入借記卡。此外，可能還有30多人涉案。
實施詐騙的人士將面臨額外三年監禁的刑罰。賠償金將由他們通過勞動計畫所獲得的薪酬支付。
聖馬刁縣地方檢察長辦公室說，早在7月份，調查人員監聽與毒品案件有關的監獄電話錄音。調查人員聽到犯人在談論他希望參與EDD詐騙案。隨後，聖馬刁縣向州府和其它縣進行了通報。
聖馬刁縣地方檢察長瓦格斯塔夫（Steven Wagstaffe）表示，調查人員以堅持到底的態度持續調查，讓案情得以曝光。他說，騙局就像快速傳播的病毒，而不僅僅是個別案例。目前，聖馬刁縣地方檢察長辦公室已經起訴了四個人。其中兩人已經認罪。
EDD在一份聲明中稱：「EDD一直在聯邦勞工部總檢察長辦公室（DOL OIG）的協助下，對囚犯進行交叉比對，以確定可疑索賠。此外，EDD正在與州府網路安全專家合作。」
州長紐森回應，EDD跟加州矯正與更生局（CDCR）合作，並且與聯邦刑警組織保持溝通，努力匹配囚犯的社會安全號來確定出問題的範圍，並追究相關人員的責任。
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