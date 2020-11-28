囚犯詐失業救濟金 聖馬刁22人涉案

加州數萬名囚犯通過詐騙申請EDD失業救濟金。（Getty Images）

加州 多地的地方檢察長辦公室正在調查加州史上最嚴重的救濟金金詐騙 案。數萬名囚犯詐騙加州就業發展局（EDD）失業救濟金超過10億元。

在本周寫給州長辦公室的一封信中，加州9名地方檢察長組成的特別工作組表示，全加州3月至8月有超過3萬5000起囚犯提出的EDD失業救濟金索賠。在這些索賠中，每人已經獲得支付2萬元，總額超過1億4000萬元。一些囚犯的身分信息被盜用來申請福利。也有一些囚犯是直接參與詐騙犯罪。

特別工作組成員之一的南加州河濱縣地方檢察長赫斯特林（Michael Hestrin）說：「囚犯的配偶、父母、兄弟姐妹或外面的幫派同夥，都拿到了EDD借記卡，並開始購買奢侈品。很難理解他們是如何做到這一點的？政府是如何變得如此不重視的？」

聖馬刁縣是第一個對這起騙局發出警告的縣。在聖馬刁縣，共有22人被指控串謀實施EDD欺詐。其中16人是正在服刑的囚犯。另外6人是已經刑滿獲釋，負責在監獄 外幫忙操作。他們每個人都申請到額度在25萬元至50萬元之間的EDD失業救濟金。所有款項都由EDD直接存入借記卡。此外，可能還有30多人涉案。

實施詐騙的人士將面臨額外三年監禁的刑罰。賠償金將由他們通過勞動計畫所獲得的薪酬支付。

聖馬刁縣地方檢察長辦公室說，早在7月份，調查人員監聽與毒品案件有關的監獄電話錄音。調查人員聽到犯人在談論他希望參與EDD詐騙案。隨後，聖馬刁縣向州府和其它縣進行了通報。

聖馬刁縣地方檢察長瓦格斯塔夫（Steven Wagstaffe）表示，調查人員以堅持到底的態度持續調查，讓案情得以曝光。他說，騙局就像快速傳播的病毒，而不僅僅是個別案例。目前，聖馬刁縣地方檢察長辦公室已經起訴了四個人。其中兩人已經認罪。

EDD在一份聲明中稱：「EDD一直在聯邦勞工部總檢察長辦公室（DOL OIG）的協助下，對囚犯進行交叉比對，以確定可疑索賠。此外，EDD正在與州府網路安全專家合作。」

州長紐森回應，EDD跟加州矯正與更生局（CDCR）合作，並且與聯邦刑警組織保持溝通，努力匹配囚犯的社會安全號來確定出問題的範圍，並追究相關人員的責任。