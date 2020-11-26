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華人進口商：疫情+貿易戰 進口貨運成本漲1.5倍

記者劉先進／屋崙報導
疫情衝擊，屋崙港進口受影響。華人進口商感覺物流成本提升不少。（記者劉先進／攝影）
疫情衝擊，屋崙港進口受影響。華人進口商感覺物流成本提升不少。（記者劉先進／攝影）

東方食品商會發言人周曉濱25日表示，美中貿易戰衝擊，疫情來襲，船運公司壓縮開支、減少船隻，進口貨運成本水漲船高。以20呎的貨櫃為例，3月疫情前，運費1200元，到如今升價到3000元，上漲1.5倍。但商家普遍生意難做，也不敢漲價，從進口商到批發商、超市或商家，都在逐級吸收成本，反應在消費者的菜單上，可能略有漲幅，「今年是在夾縫中生存，肯定是賠本買賣，沒法看業績。公司做進口食品貿易30年多，今年最差。」

周曉濱的公司主要在亞洲進口醬油、麵食、罐頭等貨物，在美國銷售。他表示，疫情3月爆發，美國經濟重創，從進口商、批發商到終端商戶生意都受影響。作為進口商也不敢隨便進貨。經過6、7月的緩衝之後，存貨賣完了，疫情似乎平緩下來，有的地方可以開堂食，對貨品需求大，大家開始在9月、10月補貨。

但船運公司因為此前疫情的原因，一直在削減運營的船隻，以維持價錢，沒有大幅降價惡性競爭。這造成供不應求的局面，進口商須搶占船位，才能運貨。再加上美中貿易戰，美國出口少，貨櫃從美國出發到亞洲，不少是空箱回去。多個因素導致貨運價格不斷上漲。3月疫情爆發前，20呎的貨櫃，從亞洲到美國的跨太平洋運費1200元，如今漲到3000元，漲幅為驚人的150%。即使是高價位，進口商也不一定能搶到位置運貨。「比如說，我希望訂20個貨櫃運一個月的醬油，但只給我8到9個貨櫃的位置。運輸日期也往後拖，說好11月到的貨物，拖到12月。」

周曉濱說，貨運價格大幅提升，並不意味著轉售給批發商的價格同等提升，因為物流費用只占商品成本的一部分，且疫情後普遍反映生意難做，大幅漲價會損失客源。所以從進口商、批發商、超市到商家，都在逐級吸收一部分成本，只是略為漲價。比如，進口商到批發商，價格上漲10%，批發商可能漲價5%，餐廳漲價4%。「餐廳也是在勉強支撐。因為現在防疫的要求，成本會提升，即使開堂食，也是將食物裝在外賣盒子，給顧客吃。餐廳東主因為生意冷淡，也請不起人洗碗。」

周曉濱表示，到夏季時疫情似乎穩定下來，灣區各縣逐漸重開經濟，商戶們都燃起希望之光，信心滿滿準備大幹一場，以為能彌補回之前的損失，沒想到疫情反撲如此凶猛，經濟重開成為泡影。從事進口貿易30多年，今年業績最差，可謂前所未有，「很多都是賠本買賣，今年沒辦法看業績。聽老一輩的說，幾代人都沒有試過這種情形，估計第二次世界大戰都沒這麼慘。」

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