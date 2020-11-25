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華人社區挺余漢傑 籲正式任命為舊金山消防局副局長

記者黃少華／舊金山報導
余漢傑（前排左三）獲眾多華人社區領袖支持。（記者黃少華／攝影）
余漢傑（前排左三）獲眾多華人社區領袖支持。（記者黃少華／攝影）

華埠消防營隊長余漢傑（Ken Yee）兩周前開始，擔任舊金山消防局代理副局長（Acting Assistant Chief）。華人社區領袖於24日在駐美中華總會館禮堂召開記者會，祝賀和支持余漢傑，並要求市府聽取華人聲音來盡快正式任命余漢傑為副局長。

在記者會上對力挺余漢傑的人士包括：駐美中華總會館主席團成員暨駐美台山寧陽總會館主席李殿邦、駐美中華總會館資深商董伍璇燦、舊金山中華總商會會長區國雄、余氏宗親代表余健全、白蘭社區基金董事何文健、東北聯邦信用會行政主任勞微笑、岡州總會館代主席黃國康。

曾於1992年至1996年期間擔任舊金山消防委員的伍璇燦表示，消防局有升級規則，參考因素是工作年限和考試成績。他認為，已經有25年消防員工作經驗的余漢傑很適合擔任副局長。如果這次沒有獲得市府正式任命，余漢傑又要等四年才有機會，還要考試，對華人也不公平。伍璇燦認為，舊金山的警察、消防和其它一些委員會很少有華人代表，與華人人口不成比例。因此，華人要團結發聲，支持余漢傑擔任副消防局長。

余漢傑表示，華裔在舊金山市府各部門及各委員會的代表性不足。他致力於做好華裔社區在消防系統的代表，在工作中為華裔居民發出應有和合理的聲音。他也希望有更多華裔能努力進入到各委員會，代表華裔社區。

華人 舊金山 華裔

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